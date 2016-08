"Nestori ja Kallase leping kärises lausa viie häälega, see on tegelikult üsna märkimisväärne," hindab sotsioloog Juhan Kivirähk tänast valimistulemust.

Kivirähk nentis, et on küsimärk, kas need läksid just Allar Jõksi taha. "Ega Siim Kallasele pole hea märk, kui homme vaid 40 häält või veel vähem saaks. See oleks hinnang tema renomeele ja ka jätkamisele valimiskogus."

Kallase väiksem edu võib olla vesi Kaljuranna veskile. "Ma ei usu, et Kaljurand kahjurõõmu tunneb, aga on selge, et valimiskogus, kui ta on Reformierakonna poolt toetatav, on päris head võimalused," märkis Kivirähk.

Kuula videointervjuust sedagi, mis Kivirähk arvab meie valimiskorrast ja nn tagatoamängudest.