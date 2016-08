Keskerakonna presidendikandidaat Mailis Reps kinnitas pärast presidendivalimiste avavooru, et Keskerakond toetab teda ka homme. Ta selgitas ka, miks ei suudeta riigikogus Eestile uut riigipead ära valida.

Reps nentis, et Allar Jõks sai hääli juurde, Eiki Nestor aga arvatust vähem. Repsi ennast toetas Keskerakonna fraktsioon ühiselt. Reps märkis, et kindlasti analüüsitakse täna tulemust, et vaadata, kuidas edasi. "Aga tänane matemaatika ütleb, et 68 häält pole võimalik saavutada. EKRE ja Keskerakond on jäänud endale kindlaks," nentis ta ja rõhutas, et tema kandidatuur on homme täiesti kindel.

Tavavalijale võib tunduda üpris nukker, et riigikogu ei suuda ikkagi leida üksmeelt presidendi osas. "Äärmiselt kahju, et presidendivalimised on muutunud kauplemise teemaks - kui palju kellegi eest midagi pakutakse," arutles Reps. "See pole olnud ühegi kandidaadi eesmärk."

Reps tõi välja, et juba väga palju aastaid pole koalitsioon ja opositsioon suutnud kompromisse leida, olgu siis näiteks küsimus riigieelarves või olulistes seaduseelnõudes.