Kanadas said kaks keskealist meest hiljuti teada, et nad läksid sünnitusmajas vahetusse. 41aastased Leon Swanson ja David Tait Jr on tuttavad ja sõbrad, nad elavad 5000 elanikuga Cree Nationis, kus peamiselt on pärismaalased. Nüüd said nad teada, et neid on üles kasvatanud hoopis sõbra vanemad. Mehed läksid vahetusse 1975. aastal, mil vanemad nad üsna pea pärast sündimist sünnitusmajast koju viisid. DNA analüüs aga kinnitab, et vanematele ei antud kaasa nende enese bioloogilist järeltulijat. Swanson on sündinud 31. jaanuaril, Tait aga 3. veebruaril, kirjutas telegraph.co.uk.

Manitoba indiaanlaste haiglas, kus mõlemad sündisid, ei ole see lastevahetamise juhtum esimene, mis päevavalgele on tulnud. Eelmise aasta novembris selgus, et vahetusse läksid ka Luke Monias ja Norman Barkman, kes sündisid viis kuud pärast Swansonit ja Taiti.

Tait tunnistas, et tundis end meeletult murelikuna, samas oli ta segaduses ja vihane, kui tõde selgus. Aga ta ütles, et need inimesed, kes ta üles kasvatasid, jäävad alati tema emaks ja isaks hoolimata sellest, et ta sai endale hoopis teise venna, teise ema ja isa. Tait seenior avaldas lootust, et selline uus teave muudab nad kõik lähedasemaks: "Me leppisime kokku, et meist saab üks pere.“