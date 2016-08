Naised on keerukad olendid ja nende seksitujud võivad sõltuda nii hormoonidest kui parajasti elus toimuvatest asjadest. Mõnikord läheb kauem aega, et temakest erutada ning sama vana lugu ja tantsimine ei pruugi olla piisav. Sama kehtib ka sinu puhul. Seepärast on oluline tuua teie seksuaalellu selle huvitavana hoidmiseks mõned virgutavad elemendid.

Hea seksuaalelu säilitamine nõuab aega ja pingutusi. See pole alati lihtne – me elame kiiret ja toimekat elu ning oleme sageli liiga väsinud, et ilmutada kujutlusvõimet ja motivatsiooni, mida on vaja kire ülalhoidmiseks. Hea sekselu ei tähenda tingimata tundidepikkust sekeldamist või naiste seksmänguasjade kaasamist, piisab sellestki, kui teed vahelduseks lihtsalt midagi veidi teistmoodi.

Need nipid viivad su magamistoamängud hoopis uuele tasemele.

Seksuaalsel naudingul on palju mõõtmeid, aga meie kõige tähtsam seksuaalne elund on aju. Kui üks meel on pidurdatud, siis sekkuvad aju kaudu kompenseerimiseks teised. Kui seod on partneri silmad kinni, siis tema meelte tundlikkus suureneb. Ta ei tea, kus sa oled või mida järgmisena teed. Kiusa teda halastamatult tundlike objektidega, näiteks sule või oma keelega. Ole sellega ettevaatlik, et sa närvilõpmeid üle ei stimuleeriks.

2. Proovige olla õpetaja ja õpilane

Kui olete olnud mõnd aega koos, siis sa arvad, et tead kõike temakese rahuldamisest, aga see on harva tõsi. Alati on midagi, mida te pole proovinud ja alati on midagi, mida võiks teha teistmoodi.

Kujutle, et sa ei tea midagi ja sõltud tema kui õpetaja halastusest. Rääkige asjadest, mida te pole proovinud, aga tahaks. Siis valige mõlemalt üks soov ja viige ellu.

3. Kasuta sensuaalset massaaži

Sensuaalne puudutamine on kõige lõdvestavam ja seksikam asi, mida saad oma partnerile teha. Inimese kehad on pea alati mitmes kui mitte paljudes piirkondades väga pinges. see pidurdab meie energiavoolu – ja sealhulgas seksuaalse energia voogu. Kujuta ette, et auto kütusefilter on umbes – kütus ehk energia ei saa kiiresti ja sujuvalt voolata, kuhu vaja.

Lõdvestav sensuaalne massaaž lukustab temakese keha lahti ning nii võib ta hiljem saada tugevamaid orgasme ja seks üldse olla parem. Võimekus suuta oma partnerit lõdvestada peaks olema sinu jaoks oluline ja pidevalt arendamisel olev oskus.

Võtmesõna on hoida tema meeled teadlikud, aga keha lõdvestunud. See tähendab õrnu puudutusi ja riivamisi. Kui oled lõdvestanud ta õlad ja selja, siis võta käsile tagumik. Siis võivad liigutused hakata liikuma ka reite sisekülgedele. Ära unusta ka ta käsi ja jalgu – neis on tuhandeid närvilõpmeid, mis on puudutusele väga tundlikud.

4. Proovige rollimängu

Kui sa astud välja "iseenda" rollist, siis on see lõbus viis anda teineteisele luba seksi ajal teistmoodi käituda. See on nauditav võimalus pakkuda partnerile tavapärasest teistsuguseid aistinguid ja proovida asju, mida te pole varem proovinud.

5. Rääkige oma fantaasiatest

Ühelt pool kasvab nii teievaheline suhtlemine ja teisalt aitab see teil teineteist seksi osas rohkem tundma õppida. Jah, see, mida ta ütleb, võib sind üllatada, aga see töötab mõlematpidi. Algul paljasta oma süütumaid fantaasiaid, et teda mitte ära kohutada. Istuge klaasikese veiniga maha ja hoidke esialgu riided seljas. Tehke seda kordamööda ja vaadake, milleni see võib viia.

6. Mängige mängu

Hangi pakk kaarte ja paku välja strip-pokker. See võib tunduda nagu midagi, mida sa oleksid teinud keskkooli ajal (kui oleks võimalust olnud), aga täiskasvanute strip-pokker on hea viis riideid seljast ära saada. Kui olete mõlemad juba paljad või suuremalt jaolt paljad, siis võite leppida kokku, et kaotus tähendab mingi teene osutamist.

7. Rääkige siivutult

See on inimesi üles kruvinud tuhat aastat ja jätkab seda, sest siin on mängus miski, mida muudes seksmängudes pole: sõnad. Kuna meie aju on suurim seksuaalorgan, siis reageerime automaatselt igale öeldud sõnale – eriti, kui keegi nimetab meie nime. Sõna kutsub esile tunded, aistingud ja verevoolu erinevatesse kehaosadesse, sõltuvalt teemast. Naised on selles osas eriti tundlikud, mida nad kuulevad. Aga see on ka paras kunst ja kui seda alvasti teha, võib see viia hoopis itsitamiseni.

Alustage mõnes veidi neutraalsemast teemast, näiteks, et mis tunne on tema sees olla. Algul võib see olla veidi heidutav, niisiis harjuta.

8. Proovige uusi poose

Sa tead, kuidas temakest orgasmini viia. Ja kordad neid poose ikka ja jälle, sest nad ju töötavad. Aga kui sa iial uusi poose ei proovi, siis kuidas sa tead, et need ei tööta?

Kasuta oma kujutlusvõimet ja proovige ükskõik kui veidraid ja toredaid väljamõeldisi tahes. Ka asukoha vahetamine võib olla tõhus: mõtle näiteks selle tegemisele pesumasina peal.

9. Kasuta peeniserõngast

Need aeglustavad vere tagasivoolu erekteerunud peenisest ja seega püsib sul kauem kõva. Väga kõva peenis aga stimuleerib naise sisemust tavapärasest pisut erinevalt – ja paremini. Need on odavad ja tavaliselt normaalse väljanägemisega, niisiis lisa oma kollektsiooni need meeste mänguasjad.

10. Proovige uusi kohti