Tallinna südalinnas asuvas Charmstudio ilukeskuses on Sul võimalus nautida mitmekülgseid iluteenuseid, täielikku lõõgastust ja heaolu. Ilukeskuse eesmärgiks on lahendada inimese välimusega seotud probleeme, mis on tingitud vanusest või kaasasündinud vigadest. Sõbralikud iluspetsialistid soovivad, et kliendid leiaksid taas endas enesekindluse ja kui vaja ka teise nooruse.

Mittekirurgiline laserliposaktsioon on nahaaluse rasva eemaldamine uusimate laserseadmete abil. Metoodika erilisus on selles, et laseri mõjul lõhutakse rasvarakke. Lõhutud rakkudest moodustunud rasvaemulsioon väljub organismist loomulikul teel vere- ja lümfisoonte, maksa ning seedetrakti kaudu. Laserliposaktsiooni protseduuri näidustusteks on rasva ladustumine kehaosadel, mis rikkuvad kehakontuure.

Protseduuri eelised:

- võimaldab kiiresti ja püsivalt eemaldada rasvkude

- ohutu ja valutu protseduur

- protseduur sobib kõikidele nahatüüpidele

- viiakse läbi ilma lõike ja torketa

- rehabilitatsiooniperioodi puudumine

- protseduur sobib nii naistele kui ka meestele

Protseduuri käigus kasutatakse tselluliidivastast kreemi, mis taastab probleemse piirkonna elastsuse, õige ainevahetuse ja vereringe. Lisaks silub kreem nahka, toimib põletikuvastaselt, parandab kehakontuure ja naha elastsust ning annab nahale hea jume.

Laserliposaktsiooni protseduuri vastunäidustatud: rasedus ja rinnaga toitmine, mistahes siseelundite rasked haigused, onkoloogilised haigused.

