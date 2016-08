Eesti ragbikoondis treenib alates augusti algusest uue peatreeneri, uus-meremaalasest eksmängija ja tänase treeneri Ray Dicksoniga, kelle ülesandeks on tõsta Eesti ragbi taset Euroopa tippudele lähemale.



Dicksonil on selja taga enam kui 10 aastat mängijakarjääri erinevates Austraalia kõrgetasemelistes meeskondades, lisaks on ta ligi 15 aastat treeninud erinevate Austraalia klubide U16 meeskondi. Praegu elab 2015. aastal Soome parimaks ragbitreeneriks valitud Dickson Helsingis ning juhendas kuni Eesti koondisega liitumiseni Soome kõrgliigas mängivat Linna ragbiklubi. “Ma võtsin peatreeneri koha vastu, kuna ma nägin Eesti mängijates palju toorest talenti ja potentsiaali saada veelgi paremaks," lausus Dickson ragbiliidule.

"Püüan anda koondisele mõningaid uusi tehnilisi nippe ja teha strukturaalseid parandusi ning usun, et suudame muutuda vägagi konkurentsivõimelisteks. Lisaks meeldib mulle juhtida meeskonda, mis tahab kõrgel tasemel mängida ning anda endast alati maksimumi,” selgitas Dickson oma eesmärke. Ragbikoondis Slovakkiaga madistamas. (Teet Malsroos)



"Loomulikult on koondise peatreeneri amet suur kohustus, kuid ma olen väga ambitsioonikas inimene. Paljudele võib see minust ülbe mulje jätta, kuid mulle meeldib võita. Ma kohtasin Ragnarit (Eesti Ragbiliidu president Ragnar Toompere – toim.), kui me tulime Linna RFC meeskonnaga kevadel Tallinna mängima. Samal ajal rääkisime ka sellest, et Eesti koondise toonane peatreener (Tim Shepherd - toim.) on lahkumas ning vaja on uut inimest. Olgugi, et koheselt pakkumist laual ei olnud, näitasin ma üles huvi, sest mulle meeldis see, mida ma väljakul Eesti poiste poolt nägin. Ragnar võttis minuga uuesti ühendust kui vana peatreener oli lahkunud ning pakkus kohta koondise eesotsast. Mina olin aga samal ajal veetnud palju aega vaadates Eesti koondise mängude kordusi ning olin juba enne reaalse pakkumise tulekut hakanud tugevalt Eesti poole vaatama." Ragbikoondis Slovakkiaga madistamas. (Teet Malsroos) Mis plaanid sul Eesti koondisega on ning mis eesmärke soovid saavutada?

"Peamiselt tahan luua ja arendada meeskonnas uudset võidukultuuri ning muuta seda, kuidas Eesti hetkel ragbit mängib. Samas mitte liiga palju, kuid tahan tuua meeskonda rohkem struktuuri ning meestele väljakule mängumanageerimise oskust.