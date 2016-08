Kaks aastat tagasi suusaõnnetuses raskelt vigastada saanud Michael Schumacher on Ferrari vormelitiimi endise juhi Luca di Montezemelo sõnul lõpuks ometi ravile allumas, vahendab Mirror.

Schumacher sattus suusaõnnetusse 29. detsembril 2013, kui kukkus Prantsuse Alpides Méribeli keskuses mäesuusatades peaga vastu kaljut. Sakslane viidi koheselt kunstlikku koomasse, millest ta toodi välja alles 2014. aasta juuni keskpaigas. Hetkel ravitakse Schumacherit tema Šveitsi kodus ning teda põetab iga päev suur arstibrigaad.

Luca di Montezemelo sõnul jätkub Schumacheri ravi plaanipäraselt ning on näha selgeid paranemismärke. "Mul on väga hea meel teada, et ta vastab ravile. Tean, kui tugev ta on. Olen kindel, et tänu tema sihikindlusele tuleb ta sellest väga, väga raskest situatsioonist välja!"

Kuu varem teatas Schumacheri mänedžer Sabine Kehm, et ühel päeval on vormelilegend taas meiega. "Michael ei ole praegu meiega ja loomulikult me igatseme teda. Teame, mis on juhtunud ja me ei saa minevikku muuta. Peame sellega leppima ning lootma, et meie toetuse ja kannatusega on ta ühel päeval taas meie seas. Tervena."