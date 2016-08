Karoliina Vasli

Mailis Reps kinnitas Õhtulehele, et nemad võivad oma tulemusega rahul olla - kõik kohapeal olnud fraktsiooniliikmed andsid hääle talle. Ta nentis, et omaette küsimus on, miks Nestor ei pälvinud toetust, mis esialgselt võis numbrite põhjal arvata. Täna õhtul ja ehk isegi öösel seisavad ees tõsised arutelud, ent Reps viitas, et on ülimalt tõenäoline, et Keskerakond on ka homses teises hääletusvoorus tema seljataga. Ta märkis, et kindlasti pole riigikogu eesmärk, et ei leitaks ühist kandidaati, vastupidi, ent siiani pole lihtsalt ka vaated ja sihid koalitsiooni ja opositsiooni puhul kattunud.