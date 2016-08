"Jõudsime väga kiiresti ravida. Arvan, et see on väga oluline, sest ma pole üldse mängurütmist väljas olnud. Pigem arvan, et vorm on korralik."

"Mäng näitab, mis vorm on, aga ole nrahul, et vigastuspaus polnud pikk," sõnas Vassiljev, kes vahetati Poola kõrgliiga 5. vooru mängus 26. minutil välja, kudi tegi juba järgmises voorus Bialystoki Jagiellonia eest kõik 90 minutit kaasa.

Paari nädala eest jalavigastusega kimpus olnud Eesti jalgpallikoondise keskväljamaestro Konstantin Vassiljev kinnitas täna, et on 100% valmis platsile jooksma.

Seda ohtu, et mees liialt vara platsile naasis tema enda sõnul polnud. "Hindasime olukorda väga korralikult ja arutasime kaua, kas on suur risk või mitte. Lõpuks otsustasime, et risk 50-50, nagu enne igat mängu."

Vassiljev alustas Poola kõrgliigahooaega suurepäraselt. Ta lõi esimese nelja vooruga viis väravat nign jagas kolm resultatiivset söötu. Pärast traumat pole tal õnnestunud toda jada jätkata. Poolkaitsja usub, et vigastus ja resultatiivsus pole seoses. "Lihtsalt mängu läksid nii nagu nad läksid," sõnas ta.

Ilus hooaja algus lisas Vassiljevi isiklikule auhinnariiulile liiga juulikuu parima mängija trofee, lisaks valiti tema tabamus nii Ekstraklasa 3. kui ka 4. vooru ilusaimaks. "Need kõik on meeldivad asjad, aga kõige tähtsamad on meeskonna tulemused. Kui need on head, siis võtan iga auhinna hea meelega vastu,“ lausus ta.

Vassiljevi juhtimisel on särtsaka stardi teinud kogu Jagiellonia tiim. Seitsme vooru järel hoitakse liigatabelis suisa esikohta. Tõsi, kogu esiviisikul on kaukas 13 punkti. Eestlase sõnul tugineb edu suures osas sellele, et meeskonna koosseis jäi suures osas samaks, mistõttu tehti korralik poolteise kuu pikkune ettevalmistusperiood.

"Loodan, et hoog jääb samaks vähemalt uue aastani. Poola liiga süsteem* on selline, et alguses on alati vaja mõelda sellele, et olal esikaheksa seas, siis vaatame edasi," selgitas Vassiljev Jagiellonia hooaja sihte.

Selle laagri suurim üllatusnimi peatreener Magnus Pehrssoni valikus oli Infoneti 22aastane poolkaitsja Pavel Dõmov. Mida Vassiljev temast teab? "Nime olen küll kuulnud, aga mängimas pole teda näinud. Kui ta kutse sai, siis järelikult ta selle kuidagi välja teenis. Soovin talle edu, mis muud," lausus koondise üks kogenumaid liikmeid.

88 korda rahvuskoondise sinist särki kandnud Vassiljev lisas, et kui noored tulevad tema käest miskit küsima, siis on tal kindlasti üht-teist neile soovitada. "Kõik peavad aru saama, et koondises olemine pole lihtne. See pole mingi lõbus laager, vaid koht, kus on vaja end tõestada ja rahvale näidata, et Eestis osatakse ka jalgpalli mängida."