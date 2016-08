Uber võib olla tänaseks päevaks end küll paljudes kohtades üle kogu maailma kehtestanud, kuid ettevõte pole siiamaani suutnud kasumlikuks muutuda. Veel enam, 2016. aasta esimese poolaasta kahjumiks kujunes Bloombergi andmetel 1,27 miljardit dollarit (1,13 miljardit eurot).

Arvestades, et eelmisel aastal põletas Uber läbi üle kahe miljardi dollari, ei tohiks see summa ülemäära üllatada, samas peaks fakt, et Uber on oma eluea jooksul suutnud kulutada üle 4 miljardi dollari investorite raha, nii mõnedki inimesed murelikuks muutma.

Peamiseks kahjumi põhjuseks on agressiivne laienemine, mille käigus tehakse klientidele allahindlusi ning makstakse Uberi sõitjatele lisatasusid. Eriti suured summad kulusid Hiina turu vallutamiseks, millest suvel aga loobuti, ehk edaspidi peaksid kahjumid vähenema hakkama.

Kuigi Uber on välja öelnud, et on valmis kulutama raha turuosa võitmiseks ning oma domineeriva positsiooni säilitamiseks, tekib mingil hetkel sellegipoolest küsimus, et millal siis lõpuks kasumisse jõutakse. Paistab aga, et vähemalt praegu on investorite usk Uberi tulevikku veel säilinud.