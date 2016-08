Filmides on kõik pokkerihaid omandanud meisterliku bluffimise kunsti ja trikitavad oma vastaseid uskuma, mida iganes tahavad. Sa ei pruugi suuta sedasama, aga pool-bluff on lihtsam ja tõenäoliselt ka efektiivsem, märgib Lifehacker.

Soovituste lehekülg Dumb Little Man selgitab, et pool-bluff on see, kui sa otsese valetamise asemel eksitad. Segades oma bluffi natuke tõtt, mõjud sa usutavamalt. Kui sul on mingi tagavaraplaan, siis on väiksem tõenäosus, et sa lähed närvi ja jääd vahele.

Oletame, et su sõbrad räägivad "Troonide mängu" raamatutest, aga sina oled näinud ainult telesarja. Pool-blufi tehnikat kasutades saad sa sel teemal vestelda ja sõbrad arvavad, et tead sellest kõike – kuigi tegelikult tead vaid osa.

See oskus võib olla kasulik, kui sa näiteks püüad varjata seda, et sa oled käinud oma kallimale kingitust ostmas. Kui ütled, et oled olnud terve päeva kodus, siis võid vahele jääda. Kui aga ütled, et käisid mingil teisel põhjusel väljas, siis sa räägid ju osaliselt tõtt. Halvimal juhul võid tunnistada, et käisid poes, aga sa ei pea paljastama, mida sa ostsid. Teadmine, et su saladus ei tipu vaid ühe juuksekarva otsas, muudab sind enesekindlamaks selle varjamisel.