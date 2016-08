Möödunud nädalal sai Eesti vilemees Rain Peerandi kutse osalemaks Euroliiga kohtunike seminaril. Kui Peerandi sooritab edukalt teoreetilise testi, võibki temast saada Euroliiga tasemel kohtunik.

Rõõmu teeb ka see, et olukorras, kus Euroliiga kohtunike üldarv kahaneb mulluse pea 100 pealt 60 peale, on Eesti ses seltskonnas suure tõenäosusega esindatud kahe vilemehega. Lätil kahanes see arv näiteks neljalt kahele, Leedul suisa ühele, viitas Korvpalliliidu kohtunike disvisjoni juht Aare Halliko, kes ka ise 60 hulka kutse saanud.

„On väga võimalik, et saame kaks kohta, on muidugi ka võimalus, et me ei tee kumbki ära testi. Samas, füüsilist testi septembrikuisel seminaril tegema ei pea, nad arvestavad jooksutesti video baasil, see on Eestis tehtud. Ametlikku kinnitust niisiis täna veel pole, aga juba see 60+ hulka arvamine on meie kohtunike tööle suur tunnustus,“ sõnas Halliko.