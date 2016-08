Mõned tarbijad on brändihullud, viisakamalt öeldes bränditeadlikud, märgib Tech Xplore. Apple on aastate jooksul teinud suurepärast tööd ja ehitanud üles väga himustatud brändi. Nii pole ime, et paljud inimesed lausa karjuvad iPhone'ide järele.

2014. aastal teatas The Daily Mail, et ühe päeva jooksul varastatakse 2000 nutitelefoni ja iPhone'id on varaste seas populaarseimad. Suurbritannias ja Wales'is varastati kahe aasta jooksul kokku lausa 742 000 Apple'i seadet. Aga ettevõte mõtleb viia varaste tabamise uuele tasemele, vähemalt kui uskuda nende poolt võetud patenti.

Mikey Campbell AppleInsider'ist ütleb, et patenteeritud idee kohaselt kasutatakse iPhone'i Touch ID-moodulit, kaamerat ja teisi sensoreid selleks, et koguda ja säilitada infot võimaliku varga kohta. Patendi nimi on "Biometric Capture for Unauthorized User Identification" ehk volitamata kasutaja tuvastamine biomeetriliste andmete abil. Idee autoriteks on Byron Han, Craig Marciniak ja John Wright.

AppleInsider on idee kohta kirjutanud, et see on geniaalne, aga "seaduslikult udune".