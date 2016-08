Ameerika kõmumeedia infonälg ei tunne piire. Üks usin paparatso tabas endise Liverpooli superstaari, nüüd Los Angeles Galaxys klubivutti taguva Steven Gerrardi abikaasa Alexi väljumas supermartketist ning mõistagi asuti piltidelt kullipilguga uurima pere toidulauale asetatavaid toite.

Bränditeadlikule inimesele - Gerrardide krõpsumaitse on Funyuns ja Cheetos. (Vida Press)

Et Steven on profisportlane ning Alex ametilt modell, sööb Gerrardide pere eeldatavasti väga tervislikult, ent need toiduained peitusid kusagil pruunide paberkottide põhjas. Kaamerasilma ette jäid kotisuust välja paistvana sootuks halvema mainega tooted: mitu pakki maisikrõpse!

Mis veel pere toidusedeli kohta paljastus? Et veel ja veel on vahe – pudelitest tarbivad Gerrardid kahte erinevat brändi: Eviani ning Coca-Cola firma pakendatavat Dasanit.