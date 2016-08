"Ma ei ütle, et kõik kandidaadid on presidendiks kõlbmatud, aga igaühel on oma puudused küll," ütleb EKRE juht ja nende presidendikandidaat Mart Helme täna riigikogus üles seatud Mailis Repsi, Eiki Nestori ning Allar Jõksi kohta.

EKRE seitsmeliikmeline parlamendifratsioon pidas täna hommikul koosoleku, kus pandi paiku ka oma sammud tänaseks esimeseks hääletusvooruks. Mart Helme ütleb, et kuna hääletus on salajane, ei taha nad konkreetselt välja öelda, kas ja kelle poolt hääletavad.

Eilse ETV presidendidebati kohta märgib Helme, et kui Nestor välja arvata, siis teised kandidaadid (lisaks eespool mainitutele osales ka Siim Kallas) esindasid mingites küsimustes ka teatud määral EKRE vaateid. Näiteks immigratsioon, regionaalpoliitika ja otsevalimised. Helme lisab, et EKRE poliitikud tembeldatakse tihtilugu populistideks, ent samas üritavad presidendikandidaadid nüüd nende populaarsete seisukohtade toel tähelepanu ja toetust saada.

Kas keegi riigikogus ülesseatutest üldse EKRE meelest presidendiks sobib? "Ma ei ütle, et kõik kandidaadid on presidendiks kõlbmatud, aga igaühel on oma puudused küll," nendib ta, viidates näiteks sellele, et Siim Kallas toetab topeltkodakondsuse lubamist.

Esimene hääletusvoor on riigikogus täna kell 13. Teine ja kolmas peetakse homme. Kuigi on räägitud eri kombinatsioonidest, paistab vähemasti praegu, et presidenti riigikogus ära ei valita. Täna toetavad Reformierakond ja sotsid tõenäoliselt Eiki Nestorit ning homme Siim Kallast. Teoorias võiks vajalikud 68 häält kokku saada Keskerakonna toel, ent ilmselt jääb Keskpartei siiski Mailis Repsi seljataha. Seda kinnitas eile õhtul Õhtulehele ka Mailis Reps.