Tänasel päeval on võimalik palgata sisuliselt kõigi tööde jaoks töömees, aga mõnd asja võiks siiski osata ise teha. Popularmechanics (PM) on pannud kirja 25 sellist 2016. aastal olulist mehelikku oskust ning koostanud spetsialistide abil igale tööle ka detailse juhendi. Et PM on tänapäevase mehe oskustes osas väga nõudlik ja põhjalik, avaldame selle nimestiku mitmes osas.

Mähi augu ümber 5-8 cm teipi ja suru õrnalt selle peale. Kuna lõdvik on tugeva surve all, siis mähi see teibiga sisse ka 5-8 cm ulatuses vigastatud kohast ülevalt poolt ning siis altpoolt, seejärel tule ringiga tagasi ja lõpeta mähkimine taas ülalpool vigastatud kohta. Enne mootori käivitamist kontrolli jahutusvedeliku taset.

"Kui tase on tõsiselt madal ja sul pole jahutusvedelikku, siis kasuta vett või hädaolukorras dieetlimonaadi," soovitab Tony Molla Meisterliku Autoteeninduse Instituudist. "Väldi puuviljamahla või muid suhkrut või happeid sisaldavaid asju, kuna need rikuvad radiaatorit ja voolikuid."

undefined (http://www.popularmechanics.com/)

2. Oma arvuti kaitsmine

Viirused ja nuhkvara võivad su arvutile korralikult kurja teha: alustades tüütutest hüpikreklaamidest ja lõpetades süsteemi täieliku ülevõtmisega. Turvaekspert John Pironti mittetulunduslikust turvaagentuurist ISACA jagab soovitusi arvuti kaitsmiseks.

Pane see lukku: "Mine kontrollpaneelis turvaseadetesse ja lülita tulemüür sisse enne seda, kui lubad arvuti internetti," soovitab Pironti. Seejärel paigalda viirusetõrjeprogramm ja seadista see iga nädal värskendusi tegema.

Puhasta: kord nädalas tee täielik viirusteotsing näiteks selliste programmidega nagu Symantec's Norton AntiVirus (symantec.com), McAfee VirusScan (mcafee.com) või AVG Anti-Virus (free.grisoft.com). Pironti soovitab kasutada ka tasuta nuhkvaraotsijat, näiteks SpyBot-S&D (safer-networking.org) või CCleaner (ccleaner.com).

3. Inimese päästmine uppiläinud paadist

Kui satud ümberläinud paadile, siis lähene sellele ettevaatlikult: õnnetuse põhjustaja või rusud võivad sind samamoodi ohvriks teha. Enne paadimehe päästmisele asumist võta raadio või telefoni teel ühendust politsei või rannavalvega. Seejärel võta siht ohvrile: arvesta vooluse ja tuulega, suuna vöör ümberläinud paadi suunas ning kui oled lähedale jõudnud, siis seiska mootor, et oma sõukruviga mitte lisaohtu kujutada.

Kui ohver on teadvusel, siis kinnita oma paadi ahtri keskossa köis ja viska teine ots vette. Päästetav saab kasutada sinu paati ronimiseks selle otsas olevat silmust.

Kui paadiõnnetuse ohver on teadvuseta, siis manööverda oma paat ahtriga tema suunas ja nii, et ta on näoga paadist eemale. Haara tal randmetest, hüpita teda vees üles ja alla ning kolmandal nõksul kasuta inertsi, et inimene paati hiivata. Tõsta tal jalad kõrgemale ja pane talle tekk peale – see aitab šoki puhul. Jää kuni abi saabumiseni õnnetuspaigale.

"Ära hüppa kellegi väljatoomiseks ise vette," märgib San Diego rannavalve ohvitser Patrick Blakeley. "Vette minnes satud ise alajahtumise või vigastuste ohtu. Sa ei taha saada päästja asemel päästetavaks."

undefined (http://www.popularmechanics.com/)

4. Vaheseina ehitamine

Tegu on kõige põhilisema ruumi mitmeks jaotamise viisiga: mittekandev ukseavaga sisesein. Siinkohal juhised, kuidas seda ehitada – näiteks selleks, et saada keldrisse nii kasulik hoidla kui ka vähenõudlik meheruum, suure telekaga spordi vaatamise koobas.

Pane kaks seinaplaati kokku ja maha ning mõõda uksest kõige kaugemale jäävast seinast 38,7 cm. Tõmba plaate mööda maha joon ja märgista väljamõõdetud punkt X-iga. Nüüd märgi mööda joont maha ka teiste talade asukoht, nende vahe peaks olema 40,6 cm.

Naeluta talad paika ja nende külge seinaplaadid. Ukseava jaoks on vaja nelja talatükki. Mõõda oma uks ära ja lisa nii kõrgusele kui laiusele 5 cm.

undefined (http://www.popularmechanics.com/)

5. Digifotode retušeerimine

Mõned kaadrid on automaatseks korrigeerimiseks liiga kehvad ja neid tuleks kohendada käsitsi.

Värvi temperatuur. Kui värvide korrigeerimise abil pole võimalik ebaloomulikke värve (näiteks päevavalguslampide jäetav haiglane roheline) kohendada ja kui sul pole aega, et punase, rohelise ja sinise tasemete kallal nokitseda, siis on sul ka viimane väljapääs. Nimeta seda kunstiks ja muuda foto mustvalgeks.

Croppimine. Ka väike must või liiga hele laik võib fototöötlusprogrammi valguse ja värvi tasemete kohendamise võime jänni jätta. Enne kui hakkad fotol neid omadusi kohendama, cropi kõik mittesoovitud osad kaadrilt ära.

Valgus. Liiga tugev välk? Vähenda heledust ja suurenda kontrasti. Liiga vähe valgustatud fotode puhul tee vastupidist: tõsta heledust ja vähenda kontrasti.

Punasilmsus. Kui su programmil pole punaste silmade kaotamise võimalust, siis suumi silmadesse nii kaugele sisse, et sa näed piksleid. Vali tööriist nimega "desaturation". See kuivendab värve, muutes punase halliks ja samas jättes valgustuse alles, nii et su iiriseid ei näe kunstlikud välja. Tulemus ei pruugi olla liiga ilus, aga igav hall on etem kui deemonlik punane.

6. Haagisega tagurdamine

Pane vasak käsi roolil kella kuue peale ja parem käsi tõsta istme seljatoele. Tagurdades liiguta kätt roolirattal selles suunas, kuhu sa tahad, et järelkäru läheks. Manööverdamise lihtsustamiseks võid kleepida käru tagumistesse nurkadesse lipukesed või erksad kleepekad.

undefined (http://www.popularmechanics.com/)

7. Lõkke tegemine

Et leida kuiva kütet, otsi metsakuivi puid ehk veel seisvaid surnud puid ning puude küljes veel kinni olevaid murdunud oksi. Pane puutükk vastu oma põske: kui see tundub jahe, siis on see põlemiseks ilmselt liiga märg. Et teha umbes ühetunnine lõke, võta esmalt kaks suurt peotäit tulealustust – näiteks hundinuia ja männiokkaid. Siis veel umbes 30 oksaraagu, 20 pliiatsijämedust pulka ja kümmekond käevarrejämedust halgu. Peenematest pulkadest tee tulealustusele põrand ja siis ehita kolmest 15 cm pikkusest pulgast püstkoda. Aseta pisimad oksad selle najale, jättes vastutuult ava. Siis aseta järjest peale suuremaid oksi, pane tulealustus paika ja süüta see. Lisa aeglaselt ringikujuliselt suuremad puud.

undefined (http://www.popularmechanics.com/)

8. Katkise pistikupesa parandamine

Kui lamp ei põle, aga pirn on terve, siis tuleb kontrollida pistikupesa. Lülita kaitsmed välja ja otsi viga üles.

Eraldunud kaabel. Lõika kaabli otsast 0,5 cm tükk maha, koori sellelt maha 1,5 cm jagu isolatsiooni ja paigalda kaabel klemmikruvi külge tagasi, keerates seda päripäeva kruvi ümber. Pinguta kruvi.