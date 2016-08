USA räpparile ja näitlejale DMX-ile sündis 15. järeltulija.

45aastase staari (õige nimi Earl Simmons) järjekordne võsuke sai nimeks Exodus. Lapse ema on Iltalehti teatel DMXi kauane elukaaslane Desiree, kellele see on esiklaps. Eksabikaasa Tasheraga on räpparil neli last.

DMX on kurtnud, et tal pole kõigile järeltulijatele elatisraha maksta. Aastate jooksul on Simmons korduvalt seadustega pahuksisse sattunud, sealhulgas uimastite tõttu.