Täna algas uudne kampaania “Taimsed valikud”, mille eesmärk on suurendada taimsete toitude valikut ja kättesaadavust Eesti toitlustusettevõtetes.

Kampaania koordinaator Anita Jürson kommenteerib: "Me töötame selle nimel, et igas restoranis või kohvikus leiduks taimseid toite. Taimsed toidud just seetõttu, et nõudlus nende järele on tõusnud, kuid pakkumine pole veel järgi tulnud. See globaalne trend on tugevalt hakanud kanda kinnitama ka Eestis. Järjest rohkem restorane pakub vegantoitu, pidevalt ilmub taimetoidu kokaraamatuid ning sotsiaalmeedias on aktiivsed tuhandeid inimesi ühendavad vegangrupid.”

Taimetoidu populaarsuse tõusuks on erinevad põhjused: kaastunne loomade suhtes, terviseteadlikkus, keskkonnast hoolimine, erinevad allergiad või lihtsalt uute ja põnevate maitsete avastamise soov. Seega pole taimetoit sobilik ainult taimetoitlastele, vaid tegelikult kõigile inimestele!

“Taimsed valikud” on inspiratsiooni saanud sarnastest ettevõtmistest Poolas ja Leedus, mida on saatnud suur edu. Kampaaniaga saavad liituda kõik toitlustusettevõtted, kelle menüüs leidub vegantoite ehk liha-, piima- ja munavabu toite, kus puuduvad ka loomsed saadused, nagu želatiin, mesi jm.

Kampaania on veel algusjärgus, kuid esimesed kümmekond toitlustusasutust on sellega juba liitunud. Korraldajad planeerivad ühendust võtta erinevate toitlustusasutustega üle Eesti.