1. Liiga suured või liiga kitsad riided. Kui proovikabiinis see sulle ideaalselt ei istu, siis ei tasu loota järgmisel päeval algavale dieedile ega millegile muule, mis võiks riide parajaks teha. Samamoodi ei tasu osta liiga suuri riideid, sest sul on kavas paar kilo kosuda. Kui rõivaid kohe kanda ei saa, siis ei tasu neid osta.

Põhjuseks, miks riidekapi uksed kinni ei lähe, kuid sellest hoolimata pole midagi selga panna, on tihti asjaolu, et poes ei tehta eriti tarku otsuseid ning soetatakse asju, mida tegelikult ei saagi kanda või mida pole millegagi kanda. Veebiportaal Chic reastas mõned asjad, mille soetamine on küllaltki totter otsus.

On asju, mida tasub osta ja siis on terve rida neid, mille ostmine näitab ainult seda, et ostja pole kuigi arukas.

2. Ebamugavad kingad. Kui nad on juba poes proovides ebamugavad, siis ei tasu tõesti loota, et nad kodus ühtäkki mugavaks muutuksid.

3. Riided, mis ajavad sügelema. Kui kampsun ikka ajab sind sügelema, siis ei tasu seda oma garderoobi tuua, sest reaalselt sa lihtsalt ei taha midagi sellist selga panna, mille pärast sa end hulluks kratsid.

4. Trendirõivad, milles sa ennast mugavalt ei tunne. Kanna ainult riideid, milles sa ennast ilusana ja mugavalt tunned.

5. Number (või paar) liiga väikesed kingad. Jah, nad võivad ilusad olla, kuid fakt on see, et kui need pole sinu suuruses, siis pole neid mõtet osta kuna nende kandmine on tõeline piin.

6. Määrdunud riided. Kui poes müüdaval pluusil on kellegi jumestuskreemi jäljed või huulepulga plekk, siis jäta see ostmata.

7. Riided, mis sul on juba olemas. Näiteks, kui sul juba on paar musti teksasid, mis ei näita mingeid märke kulumisest, siis ei tasu endale lihtsalt ostmise pärast soetada veel üht paari musti teksapükse.

8. Liiga kitsad teksad. Teksad peavad hästi istuma. Esiteks seetõttu, et nii on sul endal mugavam neid kanda ja teiseks seetõttu, et pilt, kus keegi on pannud jalga paar numbrit liiga kitsad teksad, pole lihtsalt kuigi ilus.

9. Riided, mida sa pead ümber õmblema hakkama. Suure tõenäosusega ei viitsi sa seda mitte kunagi tegema hakata.