Avalikud tualettruumid pole just kõige puhtamad kohad, kuid, mida te ütleksite siis, kui kuuleksite, et naiste käekotid on täpselt sama mustad?

Enamikel naistel on üks lemmikkott, millega käiakse ringi pea iga päev. Mida aga ei teata on see, et lemmikkotti tuleks aegajalt ka pesta, sest sinna kogunenud bakterite hulk on suurem kui keegi arvata oskaks, kirjutab veebiportaal Chic.

Nimelt selgus ühe Suurbritannias läbiviidud uuringu käigus, et naise käekoti sanga küljes võib olla rohkem baktereid kui tavaliselt on WC prilllaual. Asi läheb aga veelgi hullemaks. Koti sees, kus naised hoiavad oma telefoni, meiki ja muud eluks vajalikku, on rohkem baktereid kui avalikes tualettruumides.

Ühe mikrobioloogi sõnul olid kolmandik leitud bakteritest need, mida leidub tavaliselt väljaheidetest. Ta rõhutas, et kui naist vaevavad pidevalt viirused, siis võib selle süü peituda justnimelt baktereid täis kotis, mida naine iga päev pahaaimamatult kaasas tassib ning seeläbi paratamatult halbade bakteritega kokku puutub.