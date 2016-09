Everyday Health toob välja viis üllatavat põhjust, miks inimene kipub asju unustama. Tasub ka kõrva taha panna, et igal juhul tasub oma mäluhäiretest arstiga rääkida, sest põhjuseni jõudes on suurem tõenäosus seda ravida.

Sa ei leia oma võtmeid või unustad mõne asja tegemata. Paljude keskeas inimeste jaoks on lihtne unustamine hirmutav, sest nad kardavad haigestuda Alzheimeri tõppe. Tegelikkuses on unustamine omane igas eas inimestele ning selle põhjused võuvad olla üllatavad.

Peidetud insult. Ilmsed muutused mõtlemises ja liikumises võivad olla põhjustatud peidetud insuldist, mis põhjustab muutuseid aju funktsioonides, kuna jätab aju hapniku ja oluliste toitaineteta. Ajakirjas Stroke avaldatud uuringus on täheldatud, et pidev asjade unustamine võib olla insuldi varajaseks hoiatavaks märgiks.

Toitainete puudus. Kui su organismis pole piisavalt B12 vitamiini, mis on aju funktsioneerimiseks oluline, võib see su ajus tekitada segadust ja isegi dementsust. Sa peaksid igapäevaselt saama looduslikest allikatest umbes 2,4 mikrogrammi B12, parimad paigad selle ammutamiseks on piimatooted, liha ja kala või B12 rikastatud teraviljatooted.

Stress, ärevus ja depressioon. Tõsine stress või ärevus võivad põhjustada probleeme ka tähelepanu ja mäluga. See on levinud inimeste seas, kes hommikust õhtuni rügavad tööd teha nii tööl kui kodus. Stressi leevendamine on tavaliselt parim ravim, mis mälu parandab. Tasub ka meeles pidada, et ravimata krooniline stress võib põhjustada depressiooni, mis omakorda võib mõjutada aju funktsioone. Siis on abi vaid ravimitest ja psühhoteraapiast.