Tasub teada, et patareid ja akud, mida sisaldavad väga paljud meie igapäevases elus kasutatavad esemed, pakuvad lastele erilist huvi ning väikelastel liigub kõik uus esimese asjana suhu. Patareid on oma suuruselt erinevad. Need võivad olla väikesed nööp-patareid, aga ka suuremad pulkpatareid. Neid kõiki on lapsed ka alla neelanud.

Peale selle, et erinevad patareid on oma mõõdult erinevad, on samuti erinev nende sisu. Happelised kuiva elemendiga patareid sisaldavad ammooniumkloriidi ja mangaandioksiidi, aluselise kuiva elemendiga patareid erinevaid hüdroksiide, liitiumpatareid mangaandioksiidi.

Ennekõike on ohustatud alla 4-aastased lapsed, samuti juhud, mil on neelatud 20mm ületava diameetriga liitium tablett- või nööp-patareisid. Mõningatel rasketel juhtudel ilmnesid põletused juba 2-2,5 tunni möödudes. Uued ravijuhised soovitavad kiiresti eemaldada patareid söögitorust ning teostada tihedamini röntgen-ülesvõtteid patareide lokalisatsiooni identifitseerimiseks, kuna lisaks söögitorule võib patarei liikumine peetuda mao-ja kaksteistsõrmiksoole vahelisel kitsusel. Kui patarei allaneelanud lapsel on õnne, siis väljub kuni 20mm-se läbimõõduga patarei vanemal kui 1-aastasel lapsel seedetraktist koos väljaheitega. Alla 1-aastasele lapsele on ohtlik juba 15.6-16 mm läbimõõduga patareid. Diameetriga alla 15mm patareid ei ole pea kunagi söögitorusse kinni jäänud ning on väljunud loomulikku teed pidi komplikatsioonideta.

Kui vanemad, hooldajad pole märganud lapse poolt patarei allneelamist, on edasised tervisekaebused mittespetsiifilised (palavik, köha, valu rinnaku taga) ning õige diagnoosi püstitamine võib viibida. Seda enam tuleks tähelepanu juhtida taoliste õnnetuste ennetamisele ning lapsevanemad peaksid eemaldama laste käe- ning silmade ulatusest mitte ainult patareid vaid ka kõik patareisid sisaldavad mänguasjad, kuna ühe uuringu andmetel said 62% patareidest tingitud laste mürgistusjuhtumitest kannatanud need kätte kodus olevatest patareitoitel mehhanismidest.

Iga üle 15mm läbimõõduga patarei allneelanud inimese puhul tuleks:

* helistada viivitamatult mürgistusinfoliinile 16662 või minna lähimasse erakorralise meditsiini osakonda;

* püüda kindlaks teha allaneelatud patarei tüüp;

* mitte püüda kannatanul esile kutsuda oksendamist ega anda süüa-juua enne kui röntgen-uuring on näidanud, et patarei on liikunud läbi söögitoru;

* enamus juhtudel saab röntgen-uuringuga teha kindlaks patarei asukoha seedetraktis. Söögitorus peetumise korral on võimalik patareid endoskoopiliselt eemaldada;

* kui mingil põhjusel ei pöörduta haiglasse, siis tuleb kindlasti jälgida kannatanut. Kehatemperatuuri tõusu, rindkere-ja kõhuvalu, oksendamise ning veriroe tekkimise korral võta kiiresti ühendust arstiga, või helista 16662.

Kui patarei on sattunud hingamisteedesse helista koheselt Hädaabinumbrile 112!

Patareid võivad põhjustada jäävaid kahjustusi ka kõrva või ninna sattudes. Eriti ohustatud on väikelapsed ja eakad inimesed. Kaebused, mida tuleb sellistel juhtudel eriti jälgida oleksid: kõrva- ja ninaärritus ning -valu. Võimaliku patarei sattumisel kõrva või ninna ei tohi mingil juhul kasutada selle eemaldamisel kõrva- või ninatilku! Need vedelikud võivad tekitada täiendavaid vigastusi.

Patarei põlemisel, plahvatamisel tekkiva gaasi, suitsu sissehinganu tuleb toimetada värske õhu kätte.

Kui patareis olev vedelik satub silma või nahale, loputa kahjustatud piirkonda vähemalt 15 minutit voolava veega.

Mürgistusinfoliin 16662 on helistajale eritasuta anonüümne telefoniliin nõustamiseks ägeda mürgistuse korral või mürgistuse ennetamiseks.

NB! 20mm liitium-patareid, millega juhtub enam õnnetusi, kannavad kodeeringuid: CR2032, CR2025, CR2016