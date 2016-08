Ilmselt on kõik kuulnud, kuidas pärast 40 aastaseks saamist hakkab kõik allamäge veerema. Vähemalt kõik see, mis puudutab ainevahetust ja kaalu – üks aeglustub ja teine seetõttu suureneb.

Kuid see uskumus on puhas müüt. Business Insider kirjutab, et ainevahetus aeglustub sellesse vanusesse jõudes nii aeglaselt, et kaalunumbrit see ei mõjuta. Tegelikku põhjust tuleb otsida hoopis elustiili muutusest ehk mida vanemaks saab inimene, seda vähem ta end liigutab.

Kuigi see võib tunduda masendav, on see tegelikult hea uudis, sest me saame ise oma kaalu heaks ka vanemana palju ära teha.

Kõige olulisem on olla endiselt aktiivne, sest treeningu käigus käivitatud kaloripõletus kestab ka pärast trenni ehk see kiirendab ainevahetust pikemaks ajaks. Samas soovitavad toitumisteadlased süüa ka vürtsikaid toite, see aitab ainevahetust kiirendada.

Ning söögiharjumustele tuleks samuti pilk peale heita. Katsu vanemas eas, eriti, kui liigud vähem, süüa väiksemaid portse ja tõesti ainult siis, kui tunned end näljasena.