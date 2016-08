Paljud toitumiseksperdid peavad seda taime maailmas kõige tervislikumaks. Ja kahjuks on inimesed selle täiesti unustanud. Siit siis miljoni euro küsimus – mis nime kannab see maailma kõige tervislikum, kuid ülekohtuselt vähetarbitud köögivili?

Tegu on vesikressiga, kirjutab Healthy Life Tricks. See ürt näeb välja habras, kuid sisaldab rohkem rauda kuid spinat. Lisaks sisaldab see rohkem C-vitamiini, kui sidrunid ja apelsinid. Kõlab hämmastavalt? Lisaks sisaldab see Euraasiast pärit taim teisigi tervislikke toitaineid.

Hiljaaegu läbi viidud uuring kinnitab, et vesikress on kõige tervislikum köögivili kogu planeedil. See nimelt peatab ja vähendab oksüdatiivset stressi ja avaldab kehale antioksüdantset mõju. See taim aitab puhastada ja värskendada verd, stimuleerida söögiisu ja puhastada kogu keha. Mõned uuringud on leidnud, et see taim aitab ennetada südame-veresoonkonna haiguseid ka peatada ka rinnavähi levikut. Suitsetajatel on soovitatav süüa vesikressi salatit, sest see aitab leevendada suitsetamise kahjulikke mõjusid.

Kõige kasulikum on tarvitada seda taime mahlana, taime mahla tuleks maoprobleemide vältimiseks üle päeva, lahjendatuna veega vahekorras üks viiele.

Muide, vesikressi mahlaga saab ravida paljusid erinevaid nahahaiguseid – tuleb vaid mahla hõõruda kahjustatud piirkonda.