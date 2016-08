"Mul on sünnipäev ja mõtlesime, mida vaba päevaga peale hakata," räägib noormees, kuidas ta võttele sattus.

Enne, kui sai kaamera ette astuda, pidid osalejad võttemeeskonnaga kokku leppima, millist tegelast keegi kehastab ja missuguste vabandustega on teadlane suutnud nad kohale meelitada.

Koosolekut peeti ühes Mustamäe tee hoovis ja laupäeval möllanud tugev tuul tõi amatöörnäitlejatele kaasa ka väikese ehmatuse – ühtäkki maandus puude alla inimeste vahele kõrgustest alla sadanud oks. Õnneks ei olnud see eriti suur ja keegi haiget ei saanud.

Noore režissööri Oskar Lehemaa lavastatud lühifilmi kaasstsenarist Mart Normet räägib, et ETV on igal aastal koostöös Ahhaa teaduskeskusega mingi saate teinud ning tänavu otsustati lühifilmi kasuks.

"Teadlased saavad seda vaadata umbes sama tõsiselt kui kriminaaluurijad CSId," tõdeb Normet, et muidugi on filmis teatavaid liialdusi. "Peategelane ongi hull teadlane, kes püüab defineerida armastust ja kirjeldada, mis see selline on."

Teadlase osas üles astuv Tõnis Niinemets tunnistab, et ta pole eriline teadusemees ja seetõttu on tal põnev seda rolli mängida. Inspiratsiooni sai ta internetiavarustest: "Teadlastest ja teadusest on tehtud kõiksugu dokumentaale."

AJUTINE SUUDLUSLABOR: Suudlusstseeni jaoks oli kokku tulnud paarkümmend huvilist, kes pidid kaaslasele suud andma Mustamäe kortermajade vahele püsti pandud telklaboris. (Markus Mikk)

Näitleja sõnul on paras väljakutse teha selgeks, kuidas üks teadlane mõtleb ja käitub. "Kui sotsiaalne ta on ja milline on tema huumorimaitse," täpsustab Niinemets ja lisab, et kindlasti ei soovi film anda maailmale teada, et teadlased just sellised ongi.