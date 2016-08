Augustis toimunud Peetri jooksul koguti raske liikumispuudega 8-aastase Jani toetuseks 1500 eurot. Rahaga kaetakse Jani füsioteraapia kulusid, eesmärgiga poiss aastaga kõndima saada. Annetussumma saadi kokku Peetri Jooksul osalenud jooksusõprade pealt tehtud annetustest (490 eurot), millele Apollo Kino ja MTÜ Jooksupartneri Jooks lisasid veel omalt poolt veidi üle 1000 euro. “Otsustasime koostöös Apollo Kinoga, et 1500 eurot oleks ilus ümmargune summa Jani aitamiseks,” selgitab jooksu peakorraldaja Margus Merivälja. “Meil on siiras rõõm, et saime üheskoos Janile tema unistuse jälle sammukese lähemale tuua. Loodame, et Eestis saavad heategevusjooksud üha populaarsemaks ning seda trendi hakkavad järgima ka teised jooksukorraldajad.”

Lastefondi nõukogu esimees Küllike Saar tõdebki, et spordiürituste korraldajad on järjest enam hakanud pöörama tähelepanu heategevusele ja leidnud endas soovi midagi ühiskonnale tagasi anda. “Loodame südamest, et meie ühiseks eesmärgiks saabki haigete laste jalule aitamine,” avaldab ta lootust.

Apollo Kino turundusjuhi Tanel Tatteri sõnul on Jani toetamisega alus pandud tugevale ja pikaajalisele koostööle Lastefondi ja Peetri Jooksu korraldajatega, et edaspidigi abivajavaid lapsi aidata. “Oleme leidnud endale mõttekaaslased, kellega koos loodetavasti veel suuri asju korda saadame,” lausub Tatter. Kampaania “Jan kõndima!”, mille ühe osaks oli ka Peetri Jooks, sai TV3 avalike suhete juhi ja harrastussportlase Kertu Jukkumi eestvedamisel alguse tänavu mais. Nimelt on Kertu täitmas sel sügisel oma unistust joosta New Yorgi maratonil ning kuna mujal maailmas on tavaline, et maratonidel esindavad jooksjad mõnda südamelähedast heategevusorganisatsiooni, kellele aitavad tähelepanu tõmmata ja annetusi koguda, otsustas temagi maratoniks valmistumise poolaasta ja jooksu läbimise ajaks ellu kutsuda heategevuskampaania. Nii soovib Kertu oma unistuse täitumise teekonnal aidata kaasa ka Jani unistuse täitumisele - ise kõndima hakata. Jan on enneaegsena sündinud laps, kellele sünnitrauma tekitas ajukahjustuse. See väljendub kogu keha haaravates motoorsetes häiretes, eriti häiritud on tema alajäsemete liikuvus. Poissi vaevab suur lihasspastilisus ehk lihaste kangus, mistõttu suudab ta liikuda üksnes ratastooli või spetsiaalsete rataskarkude abil. Hetkel on koos Peetri Jooksuga kogutud Jani toetuseks kokku ligi 10 000 eurot. Poisile vajalik füsioteraapia ja tugiisikuteenus koos sellega seotud lisakulutustega (transport, hipoteraapialaager jms) läheb aga maksma pea 20 000 eurot.