Võiks ju arvata, et presidendikandiaadid on teineteise suhtes pigem külmad ega kipugi väga vestlema, aga vähemasti Eestis nii pole. Nii Jõks, Kallas, Reps kui ka Nestor said hästi läbi ja arutati sedagi, kas peaks saate ajal nalja viskama. Jõks märkis, et tema ei saa nalja visata... Mäletatavasti puhkes skandaal, kui ta arvamusfestivalil Mailis Repsi aadressil pehmelt öeldes ebaviisaka nalja viskas.

"Kus Allar Jõks on," vaatasid teletöötajad kella poole üheksa paiku murelikult kella. Nimelt jäi Jõks veidi hiljaks. "Parkimiskohta oli raske leida," vabandas ta hiljem. Siim Kallas sõnas muigamisi, et Jõks harjutabki presidendilikke kombeid – hilinemine käib asja juurde.

Debati ajal teritas Mailis Reps keelt ka praeguse võimuliidu suunal. Tea, kas see on omamoodi vihje Reformierakonnale, et neil tuleks meeskonda vahetada? "See on väga mittetöötav koalitsioon. Näeme seda nii riigikogu kui ka ühiskonna tasandil," märkis ta ja tõi näiteks probleemse haldusreformi.

Mis puutub presidendi rolli, siis näiteks Allar Jõks sõnas, et ta ei hakka igapäevaselt taunima, vaid kiitma, tehes seda vaid erakordse vajaduse korral.

Nestorile meenutab Venemaa Nõukogude Liitu

Kerkis ka Venemaa ning julgeoleku teema. Siim Kallas sõnas, et ajad on muutunud – agressiivseid seisukohti tuleb igalt poolt. "Mures peame olema, eriti vaadates ka neid õppusi, mis on viimasel ajal toimunud." Nestoril aga on kahju, et naaberriik muutub iga päevaga üha sarnasemaks sellele riigile, kus ta kunagi sündis.

Pagulasteema osas ütles Allar Jõks, et inimesed on ebakindlad ja hirmul. "Neile tundub ebaõiglane, et pagulastele antakse soodustusi, teiseks ajalooline mälu, kolmandaks teadmatus," lausus ta ja lisas, et valitsus saab hirme maha võtta selleks, et inimesed ei arvaks justkui tulevad siia terroristid. Koalitsioonierakondlane Eiki Nestor aga lausus, et 550 pagulast kahe aasta jooksul pole Eesti jaoks midagi üle jõu käivat.

Omamoodi lõi debatis kaasa ka EKRE presidedendikandidaat Mart Helme, kes saate ajal Twitteris säutsus.

Praegu võime näha saates eelmiste valimiste eelset kartelli - kõigil on omavahel mõnus olla #debatt2016 #presidendivalimised — Mart Helme (@Mart_Helme) August 28, 2016