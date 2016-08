Giorgia nõuab nukku ja ema

"Ma nägin, kuidas suurem õdedest oli heitnud end väiksemale, et teda maavärina eest kaitsta. Giulia hukkus, väikeõde Giorgia pääses. Elu ja surm kohtasid teineteist ja Giorgia jaoks võitis elu," ütles piiskop talitusel, mis peeti laupäeval ajutiselt kabeliks muudetud Ascoli Piceno linna spordisaalis.

"Ärge häbenege nuttu ja oma tundeid näidata," ütles piiskop. "Kuid ärge kaotage lootust – me ehitame hävinud linnakesed uuesti üles ja kirikukellad hakkavad siin taas lööma."

Seinal rippus krutsifiks, mida piiskop oli käinud kirikust toomas.

Väike Giorgia tähistas samal ajal haiglas neljandat sünnipäeva. Tüdrukuke pole suutnud kuidagi toibuda šokist. Peaaegu et ei räägi. Magab, nutab, nõuab oma nukku ja ema – kes on samuti vigastatult haiglas.

"Meid juhatas rusude alla mattunud tüdrukute juurde otsimiskoer, must labrador Leo. Tema andis märku, et seal on keegi. Hakkasime käsitsi rususid minema loopima. Kõigepealt leidsime nuku, siis Giulia, kes hoidis enda all õde tugevas embuses," rääkis ajalehele La Repubblica päästja Massimo Calco.

"Vanem õde oli juba surnud, aga tänu embusele jäi noorem ellu."

"Ma sirutasin käe, et sind rusude alt välja tuua, kuid oli juba liiga hilja. Sa ei hinganud enam," kirjutab päästja Andrea kirjakeses, mille ta kinnitas Giulia Rinaldo kirstule.

"Ma tahan, et sa teaksid, et me tegime kõik, mis suutsime, et sind päästa. Kui ma lähen tagasi koju L’Aquilas, siis tean, et taevast jälgib mind üks ingel, sädelev täht pimedas öös. Hüvasti Giulia! Ma armastan sind – mis siis, et me ei saanud kunagi tuttavaks."

Nelja-aastane tüdrukuke on üks viimaseid, keda on õnnestunud rusude alt elavana leida. Eelmisest kolmapäevast saati pole tulnud pääsenute kohta ühtegi teadet.

La Repubblica kinnitab, et prokuratuur uurib 115 varisenud maja renoveerimisdokumente. Need hooned ehitati tugevamaks ja oleksid pidanud Kesk-Itaaliat eelmisel kolmapäeva varahommikul tabanud 6,2magnituudisele maavärinale vastu pidama.

Ilmselt on remondifirmad kasutanud odavaid ja tihti ebakvaliteetseid materjale, arvab prokuratuur. Itaalis muuseumid andsid teada, et annetavad kogu eilse piletitulu maavärinas hävinud hoonete taastamiseks ja Amatrice linnapea Sergio Pirozzi ütles, et tema linnakene tuleb taastada kogu oma endises hiilguses.

Kultuuriminister Dario Franceschini sõnul kahjustas maavärin 293 hindamatut arhitektuurimälestist – osa varises rusudeks, osa said tõsiseid kahjustusi.

Minister innustas inimesi pühapäeval muuseume külastama, et taastamisfondi laekuks võimalikult palju raha.