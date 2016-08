Hiljuti tehti teatavaks, et 2019. aastast ei jagata poodide kassades enam tasuta õhukesi kilekotte ning suurte kilekottide hinnad tõusevad vähemalt kaks korda. Tihtipeale peljatakse igasuguseid muutusi ja nii ei oska paljud inimesed nüüdki kilekottide kasutamise vähendamises midagi head näha.

Ometi on tõsiasi, et paljud võtavad kauplustest tasuta õhukesi kilekotte pea iga päev. Sageli rändavad need pärast poeskäiku aga kohe prügikasti. Puu- ja juurviljaleti juurde jäävad kilekotid esialgu küll alles, kuid sealgi pole vaja nende kasutamisega liiale minna. Näiteks sidruni võib ju vabalt ilma kotita osta. Miks poemüüjad topivad kassas pastapliiatseid ja sokke väikestesse kilekottidesse, on samuti arusaamatu. Nagunii on poetoit pakendatud ega määri midagi. Pealegi saab vastsoetatud sokipaari kotti ju nii sättida, et see ei puutu millegi määriva vastu. Kilekotivabu alternatiive on nii lihtne leida, aga inimesed ei taha neid oma mugavuses märgata.

Suuremate kilekottide kasutamine pole samuti muide kohustuslik. Võib osta või õmmelda riidest poekoti ja nii ei pea juba praegu poes käies iga kord koti eest raha välja käima.