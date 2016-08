Vabariigi presidendi töökorra seadusest ei saa tema tööülesannete kohta teada praktiliselt mitte midagi. Kõige rohkem on seal juttu presidendi võimalikest seadlustest, mida pole aga veel ühtegi välja antud ja ilmselt ei antagi – vähemalt meie eluajal. Rohkem on riigipea ülesannete kohta kirjas põhiseaduses (peamiselt § 78 ja veidi ka mujal).

Presidendil on ülesandeid, mida tuleb täita enam-vähem pidevalt. Niisuguste asjade tarvis on riigipeal alalised abilised. Alaliste kohustuste hulka kuulub riigikaitse nõukogu juhtimine, kohtunike ametisse nimetamine, kaitseväe ohvitseride auastmete andmine, riigikogus vastu võetud seaduste väljakuulutamine või tagasisaatmine, süüdimõistetute armuandmispalvete läbivaatamine ja otsuse langetamine. Peale selle veel teenetemärkide andmine ja kirjadele vastamine.

Enamik karistuste vähendamisi ja kergendamisi käib kohtute kaudu ja seda ilma presidendi osavõtuta. Riigipea armuandmine on vähenenud ja piirdub vaid eriliste üksikjuhtumitega. Ainus regulaarne töövaldkond, millega minu arvates ei saa rahul olla, on seaduste väljakuulutamine. Kui mõjukad huvirühmad ei käi väljakuulutamata jätmist nõudmas, siis kuulutatakse seadus välja ja kardan, et vahel isegi nii, et keegi pole seda läbi lugenud.

Suurem osa presidendi tegemistest on aga sellised, mille kohta pole üheski seaduses midagi öeldud. Juriidiliselt tähendab see, et presidendil on õigus ise otsustada, millega ta tegeleb ja millega ei. Praeguseks on küll välja kujunenud kõnede, vastuvõttude, ringsõitude jms traditsioonid.

Põhiseaduse § 78 on kirjas: „Vabariigi president… esindab Eesti Vabariiki rahvusvahelises suhtlemises“. Presidendi kohustuslikud ülesanded on Eesti diplomaatiliste esindajate nimetamine ja tagasikutsumine, aga ka teiste riikide esindajate vastuvõtmine. Presidenti ei saa vastu tema tahtmist kohustada ühekski rahvusvahelise suhtlemise sammuks. Meie riigikorralduse hea tava on, et president ei tegele rahvusvahelise suhtlemisega ilma seda välisministeeriumiga kooskõlastamata.