Kui riigikogus peaks uus president juba täna valitud saama, siis seda vaid juhul, kui sotside ja oravate häältele lisanduvad ka Keskerakonna omad. Et tsentristid ei loobu oma presidendikandidaadist pelgalt heast tahtest, siis viitaks selline asjade käik selgelt erakondadevahelisele diilile. Samamoodi siis, kui president selguks riigikogu teises või kolmandas voorus. Mida Keskerakonnale toetuse eest vastu pakuti, võib aga alles hiljem selguda.

Nii on raske nõustuda nende 21 ühiskonnategelasega, kes paluvad avalikus pöördumises, et president valitaks riigikogus – vastasel juhul suurenevat erakondadevaheline umbusk ja ebamäärasus ühiskonnas. Ligi kuu aja võrra pikenev teadmatus, kellest saab uus president, vaevalt raputaks ühiskondlikku kindlustunnet nii tugevasti kui teadmine, et presidendi ametikoht on eelkõige erakondlik kauplemisobjekt ja sellisena Eestile tegelikult üleliigne. Kui kauaks seda erakondadevahelist usaldustki jätkuks, kui tagatubades on kokku lepitud, et võetakse ühelt, et anda teisele?

Presidenditegemise kõrvaltvaataja ei söandagi enam ehk mõelda ega öelda, millist presidenti Eesti vääriks – liiga kinnistunud on teadmine, et valitakse erakondadele mugavaim, ja mitte parim Eestile. Ja kõigile meeldivat kandidaati ei leiaks me isegi siis, kui üles seataks terve Eesti elanikkond – liiga erinevad on nõudmised.

Kuid parimat ei valita riigikogus ja samuti ei tehta seda valimiskoguski, sest teda polegi olemas. Küll aga võib öelda, et võimalikest parim valitakse pigem põllul kui riigikogus. 101 riigikogu liikmele lisanduvat 234 valijameest omavalitsuste volikogudest ei kitsenda mitte ainult ruumi poliitmängudeks, vaid annaksid valitule ka laiapõhjalisema mandaadi. Eesti väärib presidenti, kelle taha on võimalik tulla siirast veendumusest, et ta on võimalikest tõesti parim, ja mitte ainult seepärast, et seda nõuab partei käsuliin. Olgu ta siis kauaaegse poliitikakogemusega või parteitu, eestlane või venelane, naine või mees, noor või vana.