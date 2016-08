Tuleva aasta Eurovisioni korraldajalinna ümber käib juba mõnda aega tõeline palagan. Esiti pidi kuuest Ukraina linnast võõrustaja valitama augusti alguseks, seejärel pidi see välja kuulutatama sel nädalal, kuid praeguseks pole veel teada, kus järgmisel aastal võistlus toimub. Eurovisioni peaprodutsent Jon Ola Sand kommenteerib lõpuks olukorda.

Euroopa Ringhäälingute Liit EBU on nüüdseks avaldanud selgitava video, miks valimine endiselt viibib. Peaprodutsent Jon Ola Sand räägib videos, et EBU-l on korraldajalinnale palju nõudeid. Linnas peab olema rahvusvaheline lennujaam; sobiv toimumispaik, mis mahutaks üle 10 000 inimese; lähedal asuv koht, mille saaks muuta pressikeskuseks ja kuhu mahuks 1500 ajakirjanikku; head tingimused kõigi delegatsioonide majutamiseks ning piisavalt erinevas hinnaklassis hotellitube.

Jon Ola Sand sõnas, et EBU ja Ukraina riik töötavad kõigi nõudmiste täitmisega, kuid praegu on suurimaks puuduseks sobivate toimumiskohtade puudus. „Ukrainas ei olnud Eurovisioni lauluvõistluse korraldamiseks sobivat valmis toimumiskohta. Ei Dnipro ega Odessa välja käidud kohtadel pole katust, Kiievi esimesena välja pakutud spordipalee on vanamoodne, nende varuvariant, rahvusvaheline näituste keskus, on aga sobivam.“

Sand selgitab, et võõrustajalinna valimine nõuab palju analüüsimist, läbi vaatamist ja põhjalikku uurimist ning seda otsust ei saa langetada kergelt. Ta seletab ka, et korraldavale rahvusringhäälingule on ette seatud palju nõudmisi ning tähtaegu, millest tuleb kinni pidada. Praegu ei ole teada, millal korraldajalinn välja kuulutatakse.