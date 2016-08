Terve soolestik on kogu keha tervise huvides äärmiselt oluline. Kui sellest, et söödav toit mõjutab kogu seedesüsteemi tervist, juba veidi teatakse, siis fakt, et ka paljud igapäevaselt tarvitatavad ravimid, vitamiinid ja toidulisandid hävitavad selle normaalset funktsioneerimist aegamisi.

Mind Body Green toob välja kolm asja, mille tarvitamisega peaksid sa oma soolestiku tervisele mõeldes ettevaatlik olema.

Need on antibiootikumid, maohappesust reguleerivaad ravimid ning kõik vitamiinid ja toidulisandid. Need kõik mõjutavad soolestiku normaalset mikrofloorat ning keeravad selle pea peale.

Selle tulemusena tekivad häired seedesüsteemis, ainevahetuses ning sa oled mõjutatud ka paljudest teistest tõbedest.