Täna päeval lisandub taevasse küll pilvekiht, kuid enamasti on see õhuke ning sadu veel ei anna. Küll aga võivad hilisõhtul Eesti edela- ja lõunaserva jõuda vihmapilved. Puhub mõõdukas lääne- ja loodetuul, õhtul pöördub lõunakaarde. Õhutemperatuur tõuseb 20°C ümbrusse.



Esmaspäeval kõrgrõhuala Venemaale ja Läänemere lõunavete poolt läheneb uus madalrõhkkond. Tänastel andmetel kattub juba öösel taevas sajupilvedega ja päev tuleb sagedaste hoovihmadega. Tuul pöördub idakaarde ja tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 8..13, rannikul 15°C ümber, päeval 15..19, Lõuna-Eestis kuni 22°C.



Teisipäeval liigub madalrõhkkond Läänemerelt üle Balti riikide Venemaale. Sajab hoovihma. Päeva peale Lääne-Eestis pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Tuul pöördub idakaarest loodesse ning tugevneb hommikul, puhanguid on 15, saartel ja läänerannikul võivad tõusta 20 m/s. Õhutemperatuur on öösel 10..15, päeval 14..18°C.



Kolmapäeval tugevneb Balti riikide kohal kõrgrõhuhari. Aga kuna nii Skandinaavia kui Soome jäävad madalrõhuala mõjusfääri, siis üksikud vihmahood on ikka tõenäolised. Läänekaare tuul on puhanguline. Õhutemperatuur on öösel 7..12, rannikul 15°C ümber, päeval 18..21°C.



Neljapäeval, 1. septembril koondub kõrgrõhkkond Venemaa kohale, Skandinaavia poolt aga avaldab survet madalrõhuala. Kahe rõhuala piirimail tugevneb meil edelatuul. Päeval on taas sajuhood võimalikud. Edelavoolus saabuv õhumass on võrdlemisi soe ja temperatuur on öösel 9..13, rannikul 15°C, päeval 19..23°C.



Reede ööks pilved hõrenevad ja suuremat sadu ei tule. Päeval riivab Eestit madalrõhulohk, rünksajupilvede on arenguks tingimused soodsamad ning vihmahood võimalikud. Puhub mõõdukas edela- ja läänetuul, päeval pöördub loodesse. Õhutemperatuur on öösel 11..16, päeval 19..23°C.