Risto Mätas võitis täna Pärnu rannastaadionil odaviske 82.20ga. Taoline tulemus oleks taganud pääsu ka Rio olümpiamängude lõppvõistlusele.

"Rahulolu tänasest on küll, aga olümpiamasendust ta maha ei võta. Rio kvalifikatsioonivõistluse päeval oli küll pärast ebaõnnestumist tunne päris halb, aga see on sport. Ebaõnnestumistest tuleb õppida ja tagasilöögid viivad rohkem edasi. Tänase päevaga võib igati rahule jääda, ülimõnus emotsioon tekkis," selgitas Mätas, kes edestas usbekki Ivan Zaitsevit, Tanel Laanmäed ning Magnus Kirti.

Mätas tõdes, et on kahe teise olümpiamängude lõppvõistluselt eemale jäänud Eesti tippodaviskaja Kirdi ja Laanmäega arutanud, kuhu olümpial võinuks õnnestumise korral jõuda.

"Arutasime omavahel, et kui võistlus kujuneb väga kõrgetasemeliseks, siis on tõesti ükskõik. Mõne vastu oli tõesti võimatu saada (Thomas Röhler võitis 90.30ga, hõbe rändas Julius Yego kaela, kes viskas 88.24 -toim), aga alates 5.-6. kohast oleks võinud täitsa võidelda. Oleks pidanud end finaali ära punnitama küll. Minu jaoks kujunes komistuskimiks kiire hoovõturada, võtsin poolteist meetrit tagasi. See näitab seda, et polnud viskeks tohutult valmis. Seda oleks pidanud kõvasti parandama," tunnistas Mätas.

Ka Pärnu uuel rannastaadionil pole kiire rada, kuid sellegipoolest hindab Mätas visketingimusi ideaalseteks. "Rada on pehme, aga Audenteses on sarnane. Tuul oli täna ülihea, puhus täpselt tagant. Oleks tore, kui aeg-ajalt Tallinnast välja saaks!"