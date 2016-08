Pärnu rannastaadioni avavõistlusel Andrius Gudziuse ja Martin Kupperi järel kolmanda kohaga ja tulemusega 63.50 leppinud Gerd Kanter tõdes, et tulemusest hoolimata oli vastavatud staadionile kogunenud publiku kaasaelamine võimas.

"Pärnu publik on üks viimase aja Eesti paremaid. Elati hingega kaasa ja see tegi mind siiralt rõõmsaks. Väga soe publik. See on samuti positiivne, et Eestis on üks staadion juures. Loodame, et Pärnus hakkab rohkem võistlusi toimuma," sõnas ta.

Rio olümpial 5. koha saanud Kanteri võistlusgraafik on pärast olümpialinnast naasmist olnud väga tihe: kaks päeva tagasi osales ta Lausanne'i Teemantliiga etapil, kui sai 62.03ga seitsmenda koha. Homme võistleb ta Poolas, järgmisel nädalal Berliinis ning Brüsselis.

Kanterit ennast selline graafik ei häiri. "Võistlusi on praegu tõesti palju, kuid see on olümpia-aastale omane, kuna võistluste korraldajatel polegi võimalik muule ajale neid sobitada. Graafik on nii tihe, et trenni polegi jõudnud teha. Võistlused asendavadki treeninguid.

Antud päeva lõikes püüan alati sajaprotsendiliselt pingutada, kuid päevad on väga erinevad. Mõnipäev saab lihtsalt tehnika paremini klappima. Tänast võistlust ei saa ma õnnestunuks pidada. Loomulikult püüdsin ka täna oma hetkemaksimumi anda."