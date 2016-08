Kolmapäeval avalikustas jalgpalliliit Magnus Pehrssoni valiku eelseisvateks kohtumisteks Malta ning Bosnia ja Hertsegoviinaga. Koosseisu kuulub 24 mängijat, kellest 23 said kutse kesknädalal. Viimane lisanduja selgub nädala lõpuks.

Säärane klausel andis alust arvamuseks, et kõigi eelduste kohaselt sõltub 24. mehe nimi Nõmme Kalju poolkaitsja Sander Puri tervisest. Nimelt vaatas Puri teisipäevast Levadia - Kalju kohtumist Kadrioru staadioni tribüünilt ning põhjendas sealset istekohta Õhtulehele kerge vigastusega.

Tänasel Kalju - Flora matšil polnud Puri endiselt oma koduklubi koosseisus. Kalju abitreeneri Sergei Terehhovi sõnul vaevab Purit endiselt vigane jalg. "Ta ütles, et saab vajadusel mängida, aga otsustasime peatreeneriga, et ei hakka riskima, sest see võib tuua kaasa tõsisema vigastuse," selgitas Terehhov.

Ühtlasi andis endine rahvuskoondise poolkaitsja mõista, et Puri ei tohiks kohe kindlasti olla see müstiline 24. mees. "Tal on ikkagi jalg haige. Kui meie ei hakanud temaga riskima, ei saa seda teha ka koondis. Tal on vaja traumast taastuda. Kaks nädalat on talle paras aeg, et 100% valmis olla," lisas Terehhov.