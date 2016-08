Eesti jalgpallimeistrivõistluste 27. vooru põnevuskohtumises tegid Nõmme Kalju ja FC Flora 3:3 viigi, mis lõpetas tiitlikaitsja kaheksamängulise võiduseeria. Flora peatreener Argo Arbeiter pole tulemusega rahul. Flora asus kohtumist 55. minutil 2:0 juhtima, lubas seejärel Kalju 3:2 ette ning kapten Gert Kamsi meisterlik karistuslöök tõi tabloole lõppnumbrid 3:3. "Võib-olla on liialt arrogantne öelda, et olime parem, aga saame öelda domineerivam meeskond," lausus Arbeiter Õhtulehele. "Oma nõrkustest andsime 15 minutit ära ja nad lõid selle ajaga kolm väravat. Selge, et midagi oli sel perioodil paigast ära. Valikajevilt suurepärane sooritus, kui palju sa ikka lööd elus sellist väravat, see oli nii suurepärane, et jääb üle ainult käsi plaksutada.

Ülejäänud kaks tulid rikošetist. Vahel on õnne vaja. See on selge, et me ei saa lõpuni minna ainult võitudega. Lõpus, pärast 3:2 väravat vajus Nõmme täitsa ära, siis oli meie värav aja küsimus."

Nii 1:0 kui 2:0 väravale järgnes Floral ajutine mõõn. Kas mehed jäid tabamuste järel pisut hajevile? "Mitte hajevile, aga see on psühholoogiliselt loomulik, et vastane paneb juurde ja neil on vaja rohkem pressida," lausus Arbeiter. Nõmme mängustiil on selline natuke keskvälja vältiv, ühest äärest pikk pall ette ja neil on seal tugevusi. Ega Nõmmele pole asjata kõige vähem väravaid löödud." Võrreldes Infoneti mänguga tegi Arbeiter algkoosseisus ühe muudatuse. Sakari Tukiaineni asemel alustas vasakul äärel Maksim Gussev. Flora peatreener ei soostunud toda lüket pikemalt lahkama kui "see on vastavalt vastasele ja mänguplaanile". 16. augustil Premium liiga debüüdi teinud Mart Poomi vanim poeg Markus on nüüd järjepanu kolmes kohtumises vahetusest sekkunud (täna 82. minutil). Arbeiteri sõnul tuleb 17aastast poolkaitsjat tasapisi Premium liiga tempoga harjutada. "Tal on sellele positsioonile vastavad omadused olemas." Premium liigat ootab koondisepaus, ent sisuliselt kõik Eesti passiga Flora põhimehed liituvad erinevate rahvusesindustega, mis tähendab, et puhkeaega suurt ei jäägi. Kas see võib Florale kätte maksta, näitab Arbeiteri sõnul aeg.