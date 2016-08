2014. aastal Õhtulehele antud intervjuus meenutas Kais, et on teatriga koos üles kasvanud. "Ma ei valinud teatrit, see kuidagi lihtsalt läks nii," lausub Kais. "Tehti stuudio, kuidas ma siis ei lähe, seal on põnev ju! Koolist kõik toredad poisid läksid, miks mina siis ei lähe?! Vanemad vastu ei põtkinud, ütlesid vaid, et "ise tead". Nende arust see oli vist üsna loomulik." Üksvahe tahtis Kais hoopis teatrikunstnikuks sada, astus kunstikooligi, kuid mõtles ümber. "Enam ei suuda kujutleda, et oleksin praegu teatrikunstnik, mitte näitleja."

Südamlikku intervjuud armastatud näitlejannaga loe siit!

(ALDO LUUD)

Varasemad rollid Vanemuises