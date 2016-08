Kaksikud Sulle kui kiirele ja leidlikule inimesele tundub, et keegi on ajajõele tammi ehitanud, sest kõik tundub kuidagi venivat ja toppavat. Aga tänane päev sündis selleks, et õpetada sulle kannatlikkust!

Neitsi Sõprus on see asi, kus sa peaksid end igati mõnusalt ja lahedalt tundma. Vana sõber või tuttav võib sind nüüd olulises küsimuses aidata või õnnestub sul endal kellelegi abiks olla.

Skorpion Tunned end igati kergelt ja mõnusalt ning su loovus on kulminatsioonis. Õige aeg selleks, et minna seltskonda ja nautida elu. Hilisõhtul võib pugeda kummaline rahutus ja ärevus hingesoppidesse.