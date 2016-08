Hiljuti ostsin Bauhofist koju asja, mis läks juba järgmisel hommikul katki. Vihastasin nii mis kole. Kuidas ma nüüd selle tagasi viin, kust ma selle aja võtan, kas pood tagastab mulle raha või vahetab selle välja, kust ma uue asja leian jne. olid mu esimesed muremõtted. Alles ma kemplesin Teliaga valearvete osas, mis võttis suure osa mu vabast ajast ja heast tujust. (Loe eelmist blogi) Kuna Lasnamäel asuvasse Bauhofi on jube tülikas tagasi minna otsisin esimese hooga üles ostukviitungi ja tegin katki läinud asjast foto. Kirjutasin emaili juhtunu kohta, lisasin pildi katkisest tootest ja tsekist ning saatsin selle Bauhofi klienditeeninduse poole teele. See oli nädalavahetus ja õhtune aeg ning ise veel mõtlesin ärritunult, et nüüd pean terve nädalavahetuse katkise asjaga veetma ja nädala sees eraldi aja leidma, et see tagasi Bauhofi viia. Sellised ettevõtmised on tülikad ja rõõmsat tuju ei tekita nad kuidagi. Üldse on klienditeenindusega kemplemine nagu maha visatud aeg, millest mul on alati siiralt kahju. Kuna eelnevalt olen sattunud väga ebameeldiva tagasiside peale, siis olin ka seekord tegelikult valmis halvimaks.

Juba järgmisel hommikul oli aga minu emaili postkasti potsatanud üllatavalt meeldiv kiri. Bauhof vabandas katkise toote pärast ja soovitas mul nende intenertipoest valida endale uus toode, mille nad ise koju kohale toovad.

Ma ei hakka tooteid siinkohal eraldi välja tooma, sest tegu ei ole reklaamlooga. Küll aga üllatas mind täiesti siiralt Bauhofi klienditeeninduse kiire vastus ja kõige enam olin rahul sellega, et esimest korda pidas firma lugu oma kliendi kallimast varast- ajast. Mulle tehti pakkumine asi korda saada nii, et ma ei pea jalgagi kodust välja tõstma, kuigi moraalselt olin ma pikemaks kempluseks juba täiesti valmis. Mind üllatas ka see, et emaili teel saadetud tsekk sobis neile hästi. Tavaliselt nõutakse ikka kviitinguga poodi tagasi minemist, kuid loogiline on, et nad saavad teha väljavõtte oma kassasüsteemist ja tegelikult ei ole vaja inimese aega raisata, vaid tõesti piisab ka telefoniga tehtud fotost. Selle blogi point ei ole mitte selles, et ma tahaksin Bauhofi kuidagi reklaamida (seda enam, et nad müüsid ju mulle alguses ebakvaliteetse toote) kuid ometi oli neil oskus oma viga kiiresti ja parandada.