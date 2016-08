Kuigi Kalju alustas üliettevaatlikult – kohati suisa kuuese kaitseliiniga (ääred Damiano Quintieri ja Igor Subbotin laskusid äärekaitsjate kohtadele) –, valmistasid Flora ettearvamatud lahendused neile muret. Kalju ise aga oli hädas rünnakute ehitamisega, sest keskvälja domineeris Flora ning ääred Quintieri ja Subbotin olid samuti suhteliselt mängust välja lõigatud. Elu tärkas paremal äärel alles 58. minutil pärast Janar Toometi sissetulekut Subbotini asemel.

Ometi jõudis mullune pronksimeeskond võidust vaid paari minuti kaugusele, ent kohtumise viimane sõna jäi Kamsile, kes keerutas 20 meetrilt karistuslöögi ristnurka ning jooksis Kalju fänne vaigistama, misjärel juba möirates Flora fännisektorisse tähistama. Vägev lõpp vägevale mängule.

2. Kas koondisekutsete suhe 7:2 Flora kasuks on õiglane?

Pigem küll. Ats Purje (Kalju), Gert Kamsi, Nikita Baranovi ja Rauno Sappineni (kõik Flora) osas ei tohiks mingit diskussiooni tekkida. Üpris kindlalt läheb samasse rubriiki ka äärekaitsja Markus Jürgenson (Flora), sest tema Kalju ametivenna Andrei Sidorenkovi suurim trump ehk suurepäraselt vinditav vasak jalg ei pääse koondises nii ehk naa maksvusele. Muude elementide võrdluses kaldub kaalukauss õrnalt, aga kindlalt Jürgensoni poole.

Äärepoolkaitsjate/-ründajate Igor Subbotini (Kalju) ja Maksim Gussevi (Flora) kaasamine on juba suurem arutelu koht, sest seetõttu jäid tühjaks välismaa kõrgliigades stabiilselt mänguaega teenivate Henrik Ojamaa (Holland), Siim Lutsu (Tšehhi) ja Tarmo Kingi (Ungari) postkastid. Koduliiga meestest võinuks kaaluda ka Rauno Alliku (Flora) ja Kevin Kauberi (Levadia) persooni.

Keskkaitsja Joonas Tamm ja väravavaht Mait Toom (mõl. Flora) teenisid kutse puhtalt tänu Enar Jäägeri ja Pavel Londaku traumadele.

Kalju põhimeestest ebaõiglaselt kutsumata ei jäänud kindlasti keegi, sest Sergei Frantsevi meeskond toetub suures osas välismaa palluritele.

Kõike ülalmainitut arvesse võttes võinuks kutsete suhe olla vabalt ka 4:1 või 3:1 Flora kasuks, mis teeb põhimõtteliselt sama välja.

3. Kes on viimase ringi eel tiitlisoosik?

Mitte keegi. Kohe päris tõsiselt. Ühest küljest soosib säärast tõdemust tabeliseis (vt allpool), teisalt aga meeskondade mänguline võrdlus. Suurest nelikust – Kalju, Flora, Infonet ja Levadia – tunduvad kõige hapramad eile 1:3 Narva Transilt nüpelda saanud Levadia šansid.

Seda eelkõige nende õhukese koosseisu tõttu. Tõdes ka nende peatreener Igor Prins pärast teisipäevast kaotust Kaljule, et peab opereerima sisuliselt 12-14 mängijaga. Selle (ehk tihedast graafikust tingitud väsimuse) nahka läksid neil ka mõlemad selle nädala mängud. Lisaks lahkus eile väljakult vigastusega nende keskkaitsja Tabi Manga. Näis, kas ja kuidas pisike hingetõmbepaus Levadiale mõjub. Eriti vajavad seda nende põhiraskust kandvad leegionärid.

Kalju, Flora ja Infoneti võrdluses on aga võimatu kellelegi eelist anda. Kalju ja Flora tunduvad ehk kõige pikema pingiga, samas räägib Infoneti kasuks tõik, et Aleksandr Puštov loovutab erinevatele koondistele konkurentidest vähem mängijaid, mis võimaldab pausi ajal puhata ning omi asju ajada. Kogu kompoti juures on kindel vaid see, et Premium liiga sügis tuleb erakordselt vinge ja põnev.

4. Kes oli platsi parim mängija?

Zakaria Beglarišvili. Selle mehe loovusel ei ole piire. Ja seda teab ka Flora peatreener Argo Arbeiter, kes on grusiinile täiesti vabad käed andnud. Täielik meeskonna aju, kelle geniaalsed ja täpsed söödud algatasid enamiku Flora rünnakutest. Sealhulgas andis Kamsi 2:0 väravale oivalise läbisöödu. Lisaks ähvardas Vitali Telešit kauglöökidega. Ehk et mehe ampluaa on lai ja jalg terav.

5. Mida peaksid meeskonnad edasist silmas pidades parandama?

Kalju - kaitseliini koostööd. Seoses Henrik Pürgi lülitumisega Jorge Rodriguese asemel keskkaitsesse, on kannatanud ka tagumise neliku koostöö. See on iseenesest igati loogiline, sest iga uus lüli vajab natukene harjumisaega. Küsimus on lihtsalt selles, kui palju? Mida vähem, seda parem Kaljule.

Flora – väravajärgset kontsentratsiooni. Nii 1:0 kui 2:0 tabamuse järel jäi Flora justkui hajevile ja loovutas initsiatiivi vastasele. Kui esimesel korral Kalju seda ära ei karistanud, siis Kamsi väravale vastas Kalju kiirelt kahe tabava pealelöögiga.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Siia lisame esimesel võimalusel asjaosaliste kommentaarid.

7. Mis saab edasi?

Koondisepaus. Tõsi, reaalset puhkust tähendab see sisuliselt vaid mõlema satsi välismaa passiga põhimeestele. Ainsad erandid on Artjom Dmitrijev, Andrei Sidorenkov (mõl. Kalju) ja Rauno Alliku (Flora).