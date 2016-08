Reedel pöördus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond Eesti Rahvusringhäälingu eetikanõuniku poole juhtimaks tähelepanu, et teleprogrammides ei kohelda kõiki presidendikandidaate võrdselt. ERRi eetikanõuniku sõnul pole süüdistustel alust ja Helme saab sõna valimiskogu eelsel debatil. Erakond pöördus eetikanõunik Tarmu Tammerki poole pärast seda, kui ETV toimetus otsustas, et pühapäeva õhtul ETV ekraanil toimuvasse debatti ei pääse Konservatiivse Rahvaerakonna kandidaat Mart Helme ettekäändel, et ta ei kandideeri riigikogu valimisvoorudes. Tammerki hinnangul on ERRi senised valikud presidendikandidaatide kajastamise kohta ajakirjanduslikult selgelt põhjendatud ning EKRE juhtide süüdistustel pole alust.

"Mart Helme ja Marina Kaljuranna kohta on avalikkusele teatatud, et nad kandideerivad valimiskogus. ERRi poliitikasaadete toimetus on otsustanud ETV 28. augusti õhtuse debati pühendada presidendivalimistele

riigikogus," selgitas Tammerk. "See on täiesti aktsepteeritav, ajakirjanduslikest kaalutlustest lähtuv otsustus, mida pole alust vaidlustada."

Tammerki sõnul korraldatakse valimiskogu eel uus debatt, kuhu on kutsutud need kandidaadid, kes seatakse üles just valimiskogus. "Seni on teada, et esitatakse Marina Kaljurand ja Mart Helme, lisaks riigikogu voorude parimad. Kui Mart Helme valimiskogusse esitatakse, saab ta osaleda ETV debatis. Mingist eetrikeelust rääkimine on eksitav." "ERRi presidendivalimiste kord käsitleb tervet valimisprotsessi oma erinevates etappides ning tasakaalustatus tuleb tagada tervikuna, mitte kitsalt üksiksaates. Valimiskampaania kajastamise tasakaalustatuse ja erapooletuse kohta ERRis saab anda hinnangu siis, kui valimised on toimunud. Praegu on ju võimalikud kandidaadid alles staadioni serva peal, mõni tormab kohe rajale, teised teevad selles voorus alles soojendust," sõnas Tammerk.