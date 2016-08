Möödunud aasta septembris Californias üles võetud kaadrid on nüüd saanud filmiks. Uus komöödiafilm räägib Eesti tudengite suvistest seiklustest Ameerika Ühendriikides ukselt uksele raamatuid müües.

"Ameerika Suve" tegijate sõnul puudutab see film kõiki eestlasi. "Raamatumüügist on saanud Eestis unikaalne fenomen — kõik teavad kedagi, kes on suve Ameerikas veetnud, kellel on hästi läinud, kellel halvasti, igaühel oma lugu. See film on võimalus 1,5 tunni jooksul nendest lugudest osa saada. Ilma, et peaks ohverdama kolm kuud imekaunist Eesti suve."

Filmis mängivad noored Eesti näitlejad Einar Kuusk, Kristo Viiding, Helena Pruuli ja Jarmo Murumaa.