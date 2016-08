Mitte kehamassiindeks, vaid hoopis proportsioonid ja liigne kõhurasv panevad su tervisele põntsu. See lihtne test aitab sul välja selgitada, kuidas on lood sinu proportsioonidega.

Nimelt väidavad teadlased, sest nende hiljutine uuring näitab, et ülekaalust tingitud terviseprobleemide käes vaevlejatest rohkem kui kolmandik on kehamassiindeksit arvestades normaalkaalus, kirjutab Women´s Health. Kehamassiindeksist olulisemad on seega keha üldised proportsioonid ehk talje ja pikkuse suhe. Valdavalt südamehaiguste ja diabeedi riskiteguriks hoopis taljet paisutav kõhurasv.

Tahad teada, millised on lood sinu proportsioonidega? Tee see lihtne test, mis võtab aega vähem kui minuti.



Esimese sammuna mõõda välja täpselt enda pikkune nöörijupp. Seejärel keera see kahekorra kokku ning pane endale ümber talje.

Kui kahekordse paela otsad katavad üksteist, võid rahulikult hingata. Su talje ümbermõõt on väiksem kui pool sinu pikkust ning sind haigused ei ohusta.



Kui nööriotsad aga kokku ei ulatu, ohustab sind rasvumine ning sa pead kiiremas korras endaga midagi ette võtma.