Albaania teenis Eesti vastu poolajaga 24 ja mängu lõpuks 33 vabaviset, mida on sellise klassiga meeskonnale liiga palju antud. Peatreener Tiit Sokk nentis, et korvi all pole üldiselt murekoht mitte niivõrd suur vigade arv, vaid ikkagi lauavõitlus: "On raske mängida, kui teised nii palju lisaviskeid saavad."

Kas Eesti koondis on kolme nädala jooksul peetud üheteistkümne kontrollmänguga nüüd EM-sarjaks valmis? "Eks loodad kogu aeg, et nüüd hakkavad mehed sisse viskama. Küsimus on ka pingetaluvuses, kogemuste puudumine on mõneski mängus meestele pinge peale löönud. Näiteks eile (üleeile mängus Iisraeliga – toim) andsime ühel hetkel järele. Enamik mänge on olnud tasavägised ning loodan, et tänane kohtumine andis väikese vabanemise ja aitas pinget maha võtta. Usun, et EM-mängudes saab visketabavus paremaks minna. Viimane periood oli ka päris raske, pidasime üheksa päevaga kuus mängu," rääkis Sokk.