Neljapäeva õhtul süttis Pärnumaal Tori alevikus samanimelise hobusekasvanduse üks tallidest, õnneks polnud hoones ühtegi hobust ega inimest, küll aga paiknes hoones suksudele talve üleelamiseks vajalik hein. Kasvanduse peremees on veendunud, et põlengu taga on inimese käsi.

Hobusekasvanduse kõrval paikneva Tori rahvamaja abihoonet pidid tuletõrjujad päästetööde ajal niisutama, et vältida ka selle süttimist. Rahvamaja juhataja Argo Juske jõudis põlengu juurde 19.15 (päästeamet sai põlenguteate 19.07) ning ütleb, et siis oli olukord juba päris masendav.

Mahapõlenud talli sisu väärtust hindab peremees 3000–4000 kanti. Tall on kultuurimälestis ja tuleb originaalkujul taastada. Selle väärtust ei oska omanik praegu öelda, spekuleerides, et see võib olla paarisaja tuhande euro ringis, kuna selliste hoonete taastamine on väga täpselt reglementeeritud ega ole lihtsalt Gyproc seina ja plekk-katus peale.

Põlengu asjaolud on siiani selgusetud. Hoones puudus elekter, neljapäeval polnud ka äikest. Sams usub, et põlengu taga on süütamine.

Kes peaks tahtma süüdata hobuste heina? "Võivad olla kohalikud poisikesed või noored, kes võisid tikkudega või millegi sarnasega mängida. Läks põlema, ehmatati ära, ning joosti laiali" arvab Sams.

Heina niiskusest ülekuumenemise ja iseenesliku süttimise ta välistab, sest kuiv hein sai katuse alla juba juulis. Eile algatas politsei põlengu uurimiseks kriminaalasja, mille käigus uuritakse, kas tegu võis olla süütamisega.