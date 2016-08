"Veel kaks nädalat enne viimast esinemist lõi mul Eestis jälle valu selga ja ma käisin kaks korda süsti tegemas. Tegelikult polnud ma üldse sada protsenti kindel, et suudan laval numbri esitada. Selles valguses on kõige tähtsam, et ma tegin selle ära," seletab akrobaat Vello Vaher, kuidas ta saates "America’s Got Talent" seljaprobleeme trotsides peaaegu poolfinaali oleks jõudnud.

"Ma andsin endast kõik ja rohkemat poleks ma suutnud," arvab eile Ameerikast naasnud Vello Vaher, et kuigi ta ameeriklaste talendisaate poolfinaali ei pääsenud, õnnestus tal etteaste hästi.

Ainult viimaste sekunditega oma esitusest, kui Vaher spetsiaalse abivahendiga suuga köiest kinni hoides sellega kõrgustes kiikus, pole mees rahul. Vaher selgitab, et köis, millest ta suuga kinni hoidis, oleks pidanud olema kõrgemal.

"Kuna see rippus siiski madalamal, sain ma sellega sisse nii järsu hoo, et mul tulid jalad kaela tagant ära." (Vaher hoidis jalgu kaela taga kogu etteaste jooksul – S. R.) Siiski kinnitab akrobaat, et on oma etteaste kohta palju kiidusõnu saanud.