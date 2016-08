Ameerika miljonäril on maja ees kolm basseini. Üks külaline küsib talt, miks on basseine just kolm.

"Ühes basseinis on soe vesi, talvel ujumiseks," seletab peremees, "teises on külm vesi suvel ujumiseks."

"Aga miks kolmandas basseinis üldse vett pole?" uurib külaline edasi.

"Noh, see on neile, kes ujuda ei oska."