Rogen, kes on filmi üks stsenariste ja produtsente, tunnistas märtsis pärast seanssi filmisõpradega kohtudes, et oli tahtnud juba kaheksa aastat "Vorstipidu" teha. Ta seletas, et filmi juured ulatuvad tema lapsepõlve, mil ta väga multikaid armastas. "Mõtlesime: mis oleks, kui meie toidul oleksid tunded. Mõistsime peagi, et see oleks päris s**t lugu, sest sööme toidu ju ära."

Loo kangelaseks on Franki-nimeline viiner (Seth Rogen), kes jumaldab hot dog’i saiakest Brendat ( Kristen Wiig ). Nagu supermarketi toidukraamile omane, unistab ka Frank müstilisest maailmast teisel pool liuguksi, kus ta saaks kilepakendist vabaneda, Brenda kehakumeruste vahele pugeda ning temaga seksirõõme nautida. Ent tõde on karm: inimeste maailmas ootab toiduaineid nahkapistmine! Nii kujuneb Franki ja ta sõprade seiklusest närvesööv ja ropp ellujäämisretk.

Esimene vanusepiiranguga arvutianimatsioon "Vorstipidu" pilab ontlikke pereanimatsioone: siin kibelevad vorstipoisid inimeste ostukorvi, et kuklitega seksida. Kuid idee autor, peategelasele hääle andnud Hollywoodi tippkoomik Seth Rogen , pidi rahastajat kaheksa aastat otsima. "Liiga ropp!" tõrjus enamik filmistuudioid teda pika puuga eemale.

"Animatsioon pole ainult lastele"

"Üks peamine põhjus, miks seda filmi teha tahtsin, oli filmitööstus ise. Tahtsin ukse maha lüüa ja tõestada, et alla-16-keelatud-animatsioonil on publik olemas," räägib lavastaja Vernon, kes tutvus Rogeniga filmi "Koletised tulnukate vastu" võtteil.

"Meie meelest pole animatsioon ainult peredele ja lastele mõeldud. See on vahend, mitte žanr."

Nii kui Rogen talle ütles, et tahab teha filmi, kus vorstikamp tahab pakendist pääseda ja kuklitega vallatleda, oli kaup kohemaid koos.

Roppu multikasse õnnestus värvata suur hulk kuulsaid näitlejaid – vorst nimega Carl on koomik Jonah Hill, lesbilist takot kehastab sensuaalne Salma Hayek, kelle tõi filmi tema vana semu Edward Norton. Viimane on vesikringel Sammy Bagel juunior, kelle kõnepruuk sarnaneb neurootiliste juutide ampluaas hiilgava Woody Alleniga. Just Nortoni idee olnud panna oma tegelaskuju lavašile suuseksi tegema. Inimsoost narkomaani kehastab James Franco.

Algul oli plaanis teha animatsioon hästi realistlik, kuid siis otsustati vana Hollywoodi stiili kasuks, sest liigne tõetruudus olnuks liiga räme. "Tõmbasime natuke tagasi. Andsime tegelaskujudele kummivoolikusarnased käsivarred, mille otsas olid Miki Hiire kindad, ja hiiglaslikud lipa-lopa jalad," pajatas Vernon Indiwire.comi intervjuus.

Animaatorid sunniti orjatööle?

Filmi kulminatsioonis, toiduainete pöörases seksiorgias, lasid kineastid kõik fantaasiad valla. Aga tegid siis kärpeid, kartes, et muidu ootab neid tempel: alla 17aastastele keelatud. Tsensor lasi neil üksnes mõne kaadri välja võtta – nende seas meeste kubemekarvad ja šokolaadikastme. "Mul on kahtlane tunne, et ajasime tsensorid naerma, sest nad polnud meie vastu nii karmid, kui oleksid võinud olla," arvab Vernon.

Kineastid vajutasid pidurit ka siis, kui toit ostjate vastu relvad tõstab. Algul sorisenud ohvrite silmist verd ja kartulikoorimisnoad nüsisid läbi ühe vennikese Achilleuse kõõluse.

"Vorstipeole" on varju heitnud vaid väidetava orjatöö kasutamine. Mitu animaatorit kurtis animatsiooniuudiste veebiküljel Cartoon Brew anonüümselt, et Tiernan sundis neid tasuta ületunde tegema. Sel moel hoiti eelarve madal – film läks maksma alla 20 miljoni dollari, mis on arvutianimatsiooni kohta väga odav.